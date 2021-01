No es momento para que se cobre por recolección de basura, dicen comerciantes de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- “No es el momento indicado para que el gobierno aplique un nuevo impuesto o cobro por la recolección de la basura”, expresó Guillermo Algándar García.

El comerciante y líder de los puesteros fijos y semifijos de Los Mochis señaló que lo que debe hacer el gobierno de Ahome es buscar la manera de apoyar a quienes se vieron obligados a bajar sus cortinas durante la pandemia sanitaria en lugar de imponer un nuevo cobro que no existía.

Es un impuesto que están inventando, nunca se había pagado este servicio, en mis 45 años de este servicio se había cobrado la recolección de basura”, arremetió.

Dijo que actualmente los comerciantes de todos los ramos pasan por una situación complicada económicamente hablando, pues no hay casi nada de venta, tampoco hay circulante “y enfrentamos la peor crisis económica que en la historia habíamos vivido. Si fuera un buen momento, que los negocios estuvieran bien y no tuvieran tanto tiempo sin trabajarlos se podría pasar, pero no es el momento”, insistió.

Cambios. Hace algunas semanas, autoridades municipales dieron a conocer que los comerciantes que generen más de 40 kilos de basura tenían que hacer contrato con OP para la recolección. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Desconocen condiciones

En el mismo sentido, Gerardo Peñuelas Tostado, presidente de la Unión de Fabricantes de Tortillas de Maíz, dijo desconocer las condiciones en que debería contratarse el servicio de recolección de basura como comerciantes.

Son puras informaciones vagas las que se han dado. Cuando no dicen una cosa, dicen otra; hablan de 20 kilos, otro de 40 y no sabemos si es lo acumulado por un día o por varios, hay muchos vacíos”, explicó.

Dijo que aunque el ramo de la venta de tortillas de maíz genera una mínima cantidad de basura, se acostumbra a colocar contenedores de desperdicios en la esquina de la cuadra y en muchas ocasiones también los vecinos aprovechan para colocar ahí su basura, por lo que se desconoce la forma en que la autoridad mediría el acumulado.

Además, dijo, la periodicidad en que pasa el camión de OP Ecología por las colonias no es constante y se desconoce si el contrato que deben hacer los comerciantes es por lo acumulado de un día o de varios.

Destacó que nunca se había escuchado un cobro por este servicio público y coincidió con Guillermo Algándar en mencionar que no es el momento adecuado para aplicar un nuevo cobro, pues esto genera una cadena de gastos que finalmente impacta en el público consumidor y por ende en el aumento en el costo de los productos.

“No hemos tenido ningún acercamiento con la autoridad, solo conocemos el tema con las noticias pero no nos han notificado nada todavía”, dijo al señalar que en caso de que se aplique el cobro como se ha anunciado, se debería tener un acercamiento con todos los comerciantes para aclarar los puntos en los que se tienen dudas.

Molestia. Los comerciantes se manifestaron en contra de la intención de que hagan un contrato para que les recojan la basura; dicen que es arbitrario por parte de las autoridades. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Postura oficial

Al respecto, Ana Elizabeth Ayala Leyva insistió en que el municipio no puede ni debe cubrir el costo por la recolección de basura comercial y, ante ello, el empresario debe efectuar su propio contrato para este servicio.

La tesorera municipal comentó que únicamente están obligados a cubrir la cuota por el servicio doméstico y aquellos establecimientos comerciales que su basura sea menos de 40 kilos, de lo contrario tiene que pagar por el servicio.

La ley nos habla de una recolección de basura doméstica que la divide por números de kilos diarios. El contrato que tiene el municipio con esta empresa (OP), incluso con la anterior (PASA), está relacionado con la basura doméstica: sabemos que un comercio pequeño puede generar basura doméstica”, abundó.

Por último, dijo que en este momento registran un ahorro de 3 millones de pesos en el pago por el servicio, es comparado con el ejercicio anterior.