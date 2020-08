"No está en mis planes buscar la gubernatura de Sinaloa", José Fernando González

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque empezó a circular el rumor en los círculos políticos, José Fernando González Sánchez, dirigente nacional de Redes Sociales Progresistas, negó que tenga la intención de contender por la gubernatura del estado de Sinaloa en las elecciones del 2021.

Entrevistado al respecto, el líder de RSP comentó que en este momento se encuentra enfocado totalmente en las acciones para convertir al partido en una opción nacional.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Se rumora su intención de buscar contender por la gubernatura de Sinaloa. ¿Esto es verdad?

A unas semanas creemos que se nos notificará de manera oficial el registro del partido y estaré ocupado en esta encomienda nacional. No está en mis planes buscar la gubernatura del estado. Lo descarto totalmente, no está como estación en mi carrera hacia el futuro. Creo que hay progresistas en Sinaloa con mayores méritos, de mayor arraigo que pueden intentar esta importantísima tarea.

¿Entre estos progresistas pudiera estar Gerardo Vargas Landeros, quien ha aceptado su interés de buscar esta posición?

No me corresponde como dirigente nacional establecer la candidatura. Creo que el progresismo sinaloense en su momento dará su veredicto de manera democrática. Hay mucha gente con méritos. Gerardo Vargas es uno de los políticos más reconocidos de mi estado, es uno de los cuadros más emblemáticos no solo a nivel local sino nacional. Ayudó a construir el partido y tiene un enorme respeto a los progresistas.

En ese sentido, ¿reconoce que pudiera ser una buena figura?

Mi opinión siempre será relativa porque el progresismo de mi estado, que además es muy fuerte e importante, tendrá que decidirlo en su momento, y sin duda Gerardo es uno de los progresistas más emblemáticos.

¿Cuándo estarían definiendo como partido las candidaturas?

De acuerdo a las leyes locales y al calendario habrá procesos internos de selección y entonces sabremos quiénes contenderán por la gubernatura y otras posiciones. Calculo que en el primer trimestre del año próximo.

En ese sentido, ¿cómo está trabajando RSP para fortalecerse para las próximas elecciones?

Primero estamos concentrados en capacitarnos, en entender lo que está sucediendo, en ayudar a la gente que vive momentos muy difíciles. Toda nuestra membresía está enfocada en ayuda porque no es tiempo de hablar de política ni de buscar candidaturas. Es tiempo de fortalecer a la sociedad. También nos estamos capacitando.

Sin duda esta contingencia obligó a cambiar la política...

Así es y tenemos que formarnos en una nueva forma de entender la política y las necesidades de la gente. Nuestra gente hace política porque eso son, pero están concentrados en ayudar a las personas, ya habrá tiempo de hablar de política.

En cuanto a la militancia, ¿cómo están?

Nosotros cerramos nuestra afiliación en febrero, cuando entregamos la documentación para ser partido. Hicimos el plan global de trabajo.

¿Este partido, que es de reciente creación, tendrá toda la estructura para contender en el 2021?

Parte de todo lo que estamos haciendo es el despliegue de la estructura, haciendo comités de base en el 40 por ciento del territorio. Estamos en todos los municipios, en los distritos electorales federales, porque no somos una estructura nueva. Tenemos liderazgos en todo el país que vienen de distintas partes, que estaban en distintas organizaciones o partidos que decidieron unirse a este progresismo, y hemos hecho un gran padrón.

Por ser de nueva creación la ley no nos permite ir en alianza, pero confiamos en que por sí solos tendremos muy buenos resultados porque tenemos buenos progresistas comprometidos. Después de la elección del 2021 ya veremos.

Creo que hay progresistas en Sinaloa con mayores méritos, de mayor arraigo que pueden intentar esta tarea”, José Fernando González, Dirigente nacional de Redes Sociales Progresistas

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Los Mochis, Noticias Sinaloa

Te puede interesar:

Niegan que existan irregularidades en el manejo de la cuenta pública de Ahome

Agricultores del norte de Sinaloa demandan acelerar pago de apoyos del maiz

Los hoteles de El Fuerte, Sinaloa, son únicos en México: Sector Turismo