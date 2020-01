No está parejo el suelo para aspirantes a dirigir el Stase: María Elena Armenta

Los Mochis, Sinaloa.- No está parejo el suelo para los aspirantes a dirigir el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa (Stase), denunció María Elena Armenta de la Rocha, candidata por la planilla rosa, pues argumentó que es muy obvio que la actual dirigencia tiene metida la mano en el proceso.

"Son bastantes los candidatos, pero soy la única mujer en esta elección. Lo digo claro y de frente, siendo muy honesta, soy la única candidata porque yo no tengo a un secretario al frente ni un secretario detrás, por eso digo que soy la única candidata mujer, las otras tres tienen quien las esté manipulando de alguna manera", comentó María Elena Armenta de la Rocha, candidata por la planilla rosa para dirigir el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa.

"Yo sé que venimos fuerte, sí vamos al frente, les llevamos kilómetros de ventaja; suelo parejo pues a mí se me hace que no lo hay, eso pedimos nosotros. Pedimos al secretario general, nuestro líder sindical Gabriel Ballardo, que en realidad pusiera la cancha pareja. Nosotros convocamos a un pacto de civilidad en el cual una de las aspirantes no asistió, nunca estuvo, no hay interés de su parte. Efectivamente la balanza sí está inclinada, pero hacia cuatro personalidades".

Destacó que van por un cambio y van a barrer desde el rincón la basura a la banqueta para que se la lleve el recolector.

Foto: EL DEBATE

"Queremos un sueldo digno para los trabajadores, queremos otorgarles vivienda, queremos retomar la ley del IPES para que se reforme esa iniciativa que está en el Congreso, que ya se lo dijeron muy claro al secretario que no se le va a dar esta reforma en su periodo. También traemos una secretaría en línea, donde les permita a los compañeros desde Choix hasta Escuinapa gestionar cualquier trámite que ellos tengan".

Asimismo, mencionó que van también sobre un contrato colectivo de trabajo.

El sindicato ahorita está en el aire, no tiene cimentación, nosotros queremos legitimizar nuestro sindicato por el bienestar de nosotros y de nuestros hijos", dijo.

Foto: EL DEBATE

Por su parte Teresita Ochoa, candidata de la planilla roja, expuso que respeta las ideologías de cada persona.

"Y siento que cada quien vamos a hacer nuestro trabajo en esta campaña. Vemos una campaña tranquila, un proceso limpio. Mi respeto para todos los candidatos".

Manifestó que a los trabajadores les está pidiendo la unidad, ya que a través de esta es como van a lograr sus objetivos.

Vamos a gestionar mejoras de sueldo, mejores oportunidades para vivienda".

Ambas candidatas visitaron a los trabajadores del estado de la zona norte. Muy temprano recorrieron las instalaciones de la Unidad Administrativa en Los Mochis para pedir el voto a los servidores públicos.

Son siete candidatos los que están contendiendo por la dirigencia del Stase. El 22 de abril serán las votaciones en la zona norte.