No estamos de acuerdo con la consulta ciudadana sobre la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa: miembro de Aquí No

Los Mochis, Sinaloa.- “Nosotros siempre hemos dicho que no a la consulta ciudadana. Y nos oponemos porque no es un secreto que Labastida y Malova están detrás de este proyecto y sabemos cómo son ellos para operar políticamente y los alcances que tienen”, manifestó Joel Ulises Pinzón, miembro del movimiento Aquí No, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer en su conferencia matutina que la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo en Ahome, Sinaloa, se iba a ir a consulta ciudadana.

El integrante del movimiento Aquí No dijo que van a seguir explotando el área legal para que esto se resuelva conforme a derecho y que se respete la autonomía de las instituciones.

Expuso que no cree que se vaya a realizar la consulta, pero que en caso de que se haga, continuarán trabajando con las comunidades para que salgan a votar en contra del proyecto.

Comentó que la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador al querer realizar una consulta ciudadana es porque no está de acuerdo con el proyecto de la planta.

“Se notó que no es un proyecto que esté en sus prioridades. GPO dijo que tenían todo el apoyo del gobierno federal y aquí se demostró que no es así. Me dio mucho gusto que nos hemos dado a notar más nosotros porque habló de los grupos opositores y no dijo que había grupos que estuvieran a favor.”

AMLO dice que la planta va a consulta, pero no da fecha

Solo por decisión del pueblo podrán avanzar los trabajos de la planta de amoniaco de Topolobampo, que por años se ha mantenido en conflicto por propiedad de territorios, expresó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañanera de ayer en la ciudad de Culiacán, el presidente de México manifestó que solo con consulta popular podría prosperar la conclusión de la obra; sin embargo, advirtió que la situación es complicada debido a los conflictos del terreno que ahí prevalecen entre los empresarios y los habitantes.

Solo con consulta y va a ser difícil porque hay protestas;. Hay grupos que no lo aceptan, solo con una consulta a la gente, que ellos sean los que decidan, no podemos imponer nada”, dijo.

Esperan consulta

Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) celebró la postura presidencial de que se hará una consulta ciudadana para ver si se instala la planta de fertilizantes en Topolobampo.

En boletín de prensa, Arturo Moya Hurtado, director general de GPO, especifica que el grupo manifiesta públicamente que esperarán con beneplácito la publicación de la convocatoria y que, en su momento, acatarán el resultado de este ejercicio de democracia participativa.

“Nos sentimos altamente satisfechos con la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador y, por consecuencia, del Gobierno de México, ya que estamos seguros de que la gente en Sinaloa apoya decididamente la construcción y puesta en operación del proyecto, y que hará efectiva su postura cuando las autoridades competentes determinen realizar la mencionada consulta”, indican.

Aclaración

Ante la circulación de un video en redes sociales que genera alarma y confusión entre sus espectadores sobre imágenes de una explosión en la ciudad de Beirut, Líbano, que se atribuye a instalaciones industriales y que sin conocimiento alguno dicen que se trata de una planta productora de amoniaco, GPO aclaró que producirán amoniaco, no nitrato de amonio.

En comunicado firmado por el director general de GPO, explican que esa explosión ocurrió en una bodega donde se almacenaban cerca de 3,000 toneladas de nitrato de amonio desde hace varios años, sin las medidas de seguridad requeridas para ese producto.

Hay que precisar, añaden, que debe distinguirse entre dos compuestos químicos diferentes: el amoniaco y el nitrato de amonio: el primero, el amoniaco, es el producto que se fabricará en nuestra planta de Topolobampo, el cual sirve como materia prima para una amplia variedad de productos, como fertilizantes o insumos industriales.

El nitrato de amonio, en cambio, es materia prima para la fabricación de materiales explosivos, como la dinamita. Posee altas propiedades de explosividad que puede desencadenarse con una elevación de la temperatura del sitio donde se almacena o transporta.

Canacintra, a favor de inversiones sustentables

En Canacintra y los sectores a los que representa siempre han estado muy a favor de las inversiones tanto extranjeras como nacionales, ya que esto implica un detonante económico y un beneficio para la ciudadanía, pero siempre y cuando estas inversiones no afecten a los ecosistemas naturales y a la sociedad en sí, manifestó Héctor Ibarra.

“Siempre hemos respetado al medio ambiente, tan es así que en Canacintra tenemos un presidente nacional del sector industrial de economía verde dentro de los 14 sectores que la componen, así de comprometidos estamos en el respeto y el rescate del medio ambiente.”

El presidente de Canacintra Los Mochis habló sobre la planta de amoniaco en Topolobampo, ya que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su visita a Culiacán que se hará una consulta ciudadana para ver si se instala o no.

“Las consultas son un mecanismo para conocer el verdadero sentir de la mayoría del pueblo. Ha sido más mediático él Aquí no que él Aquí sí, pero hay expresiones en ambos sentidos. Si el presidente lo somete a consulta hay que esperar los resultados”.

