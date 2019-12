No existe estudio ni propuesta oficial para aumento a tarifa de agua: Japama

Los Mochis, Sinaloa.- Todavía no existe un estudio ni propuesta para el aumento a la tarifa del servicio de agua potable, confirmó el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), Guillermo Blake Serrano.

“Todavía no hemos hecho ni siquiera el estudio correspondiente para el aumento, estamos en eso, ahorita no es una cosa que va a ser pronto ni nada, hay que hablarlo con el Consejo; por lo pronto, no hay nada de eso; este ajuste, esta indexación se aplica cada año por ley y será a partir del primero de enero”, enfatizó.

Blake Serrano reiteró que los usuarios no deben tomar a mal este ajuste, pues al final de cuentas, agregó, el beneficio se verá reflejado en la operatividad de la Junta.