“No favoreceré a empresarios”: Billy Chapman

Los Mochis, Sinaloa.- “Tengo plena identificación política con el presidente de México, un gobierno para el pueblo, emanado del pueblo, por encima y por arriba siempre de los intereses bastardos de algunos miembros de la cúpula política y empresarial del municipio de Ahome”, expresó ayer en su discurso el presidente municipal Billy Chapman.

En su mensaje señaló que durante su administración no se favorecerá a ningún empresario, a quienes les toca, dijo, realizar acuerdos junto con la autoridad municipal para el beneficio del pueblo de Ahome.

“No les toca en estos tres años ser favorecidos, les toca junto con su presidente municipal realizar acuerdos para el beneficio del municipio y del pueblo de Ahome. Ahí estoy bien firme, muy bien posicionado, no tengo dudas y no me va a temblar nunca la mano para ejercer el poder político del gobierno en beneficio y el interés del municipio de Ahome, pero un gobernante siempre se debe de conducir en el marco de las leyes que imperan en el municipio de Ahome y la República Mexicana.

Billy Chapman recordó una época de su vida en que tuvo que dejar la universidad por apoyar a su familia en los negocios privados, puesto que el gobierno ponía en riesgo su sobrevivencia.

“No hay principal enemigo para un empresario, un comerciante y un hombre de negocios que su propio gobierno, y Billy Chapman vivió una experiencia atroz, terrorífica durante el gobierno de Francisco Labastida Ochoa: ese gobierno intentó destruir los negocios de mi familia, y yo ya tenía suficiente edad para entender que debía dejar la universidad para incorporarme a la lucha por el cuidado y la defensa por los negocios privados de mi familia”, rememoró.

Finalmente habló sobre el respeto a la diversidad y pluralidad de todos los integrantes de la sociedad ahomense, quienes tienen los mismos derechos de participar en la vida pública, dijo, pero con responsabilidad y la conciencia de que cuando se hace uso de la voz no se lastime a nadie.

“Porque si no, hay consecuencias legales, consecuencias jurídicas, porque así como el gobernado tiene derechos y recursos legales y jurídicos, el gobernante también los tiene y si me atacan me voy a defender, pero me voy a defender con el pueblo, junto al pueblo y siempre con el pueblo porque los intereses de mi pueblo están en mi corazón”.