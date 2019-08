No fincaron responsabilidades por choque de unidad oficial

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que fue en horario de trabajo, no se le fincó ninguna responsabilidad al conductor de la camioneta adscrita al director de Inspección y Normatividad que protagonizó un choque contra un camión urbano durante la mañana del pasado martes a su llegada al Palacio Municipal.

Así lo confirmó Marco Vinicio Contreras Bringas, responsable de la dependencia quien aseguró que su trabajador no se descuidó al conducir tal como se ha señalado.

“Es una especulación, te puedo decir que no es cierto, no venía hablando por teléfono yo iba ahí y no iba hablando por teléfono, la gente especula pero no necesariamente tiene que ser cierto, no iba hablando por teléfono yo te lo puedo asegurar”, sostuvo.

Reiteró que el tema del choque fue por alcance; sin embargo, el municipio se hizo cargo de los gastos que generaron las reparaciones tanto de la camioneta oficial como de lo daños en el camión urbano.

“Se hizo responsable el municipio, el seguro en este caso, todas las unidades tienen un seguro era cuestión de que intervinieron, no hubo lesionados, la unidad está funcionando e intervino el seguro para arreglar también la otra unidad”.