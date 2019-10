No había derechohabientes citados hoy en el ISSSTE: Mario Soto

Los Mochis, Sinaloa.- Después de que algunos derechohabientes acudieran hoy al ISSSTE de Los Mochis y encontraran cerrado el servicio de consulta externa, se inconformaron porque algunos manifestaron que estaban citados y otros que harían trámites de extensión de incapacidad.

Ante esto, el director de este hospital, Mario Soto, manifestó que hoy no se elaboró en esta área por ser el Día del Trabajador del ISSSTE y que por lo tanto no se citó a ningún derechohabiente, a menos de que por error se haya citado a algún paciente en alguna especialidad, pues la cita se hacen a nivel nacional a través del teléfono 01 800 o internet.

"Cuando van sin cita los pacientes, esto pasa. Son pacientes no programados. A nivel nacional, la consulta externa se da por un 01 800 y una guía de internet. Hace tiempo a manera de estrategia hemos estado citando pacientes por remanente a aquellos pacientes que no alcanzan cita en la unidad. Pero nosotros no citamos a ningún paciente porque ya sabemos que es día festivo", aclaró.

Añadió que no había necesidad de hacer alguna difusión en cuanto al Día del Trabajafor del ISSSTE porque en teoría no debería de haber pacientes programados, y que por los pacientes que van a la consulta sin estar programadas, por iniciativa personal y a manera de atención al derechohabiente, pusieron un letrero para que la gente se enterara que nos trabajarían hoy en la consulta externa solo en el área de urgencias y hospitalización.