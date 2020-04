No habrá desfile del Día del Trabajo en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Como consecuencia de la pandemia por el coronavirus, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) no realizará ningún tipo de desfile en la región, confirmó Nicolás García Castillo.

El dirigente de la CTM en la zona norte de la entidad recalcó que se llega a este día envueltos en incertidumbre laboral y económica, sobre todo por la falta de apoyos y empatía del gobierno federal, quienes hasta el momento no han brindado ninguna posibilidad para la conservación de las empresas y con ello la seguridad de la clase trabajadora.

García Castrillo dijo que desde el pasado 7 de abril se canceló la celebración del desfile en Los Mochis para evitar gastos a las empresas que compran uniformes, insumos o hacen fiesta a sus trabajadores después del desfile, sin embargo, la cancelación definitiva se dio hasta el 27 de abril para todas las empresas y sindicatos que participan.

“Este año la demanda va a ser más fuerte, por el desempleo que pudiera darse con esta pandemia. Afortunadamente no hemos tenido problema, puesto que se trabaja con contratos, las maquiladoras, por ejemplo que mandaron a sus empleados a casa con acuerdo entre ambas partes, donde se protege la fuente de empleo, un porcentaje salarial o en algunos casos el sueldo íntegro y su seguro social”, dijo.

Pero definitivamente si existe una afectación directa a músicos, meseros, cargadores y algunos otros trabajadores que no tienen un contrato previo y podrían quedarse sin empleo.

Recordó que justo en el año 2009 se vivió una situación similar con la influenza, cuando cerraron algunas empresas y se vio afectada una parte de la clase trabajadora, sin embargo, la recuperación fue evidente.

“Esperemos que el año que entra nos toque celebrar y que se recuperen las empresas, lo malo es que no hay apoyo del gobierno federal y es precisamente el riesgo que corremos, que la gente decida retirarse, hasta ahorita no se ha dado e incluso, por ejemplo en las maquiladoras hay demanda de los productos que ellos generan para empresas automotrices, pero anteriormente había apoyo a empresas, poco pero había, ahora no hemos visto nada del gobierno federal”, insistió.

