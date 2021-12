No habrá permisos para publicitar eventos en Los Mochis: Alcalde de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de mantener la ciudad de Los Mochis libre de contaminación visual, el municipio de Ahome no solo inició con el retiro de la publicidad colocada en postes de alumbrado público o semáforos, sino que no otorgará permisos para publicitar eventos o negocios.

Así lo dio a conocer el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, quien sostuvo que es importante implementar acciones que aporten a embellecer la ciudad, ésto a fin de enaltecerla económica y turísticamente.

"No va haber permisos para instalar publicidad, ya no vamos a darlos para que después los quiten simple y sencillamente no va a haber permisos, hay un montón de medios como publicitarse, tenemos que modificar eso porque no ha funcionado como debiera, se hizo con más fines de poder recaudar algo pero de todos modos yo digo, pago por 10 puntos y ponen 50 y no lo ponen por una semana, todavía hay artistas que se están anunciando cuando ya no están con nosotros", indicó.

El funcionario municipal comentó que los organizadores de eventos y empresarios tendrán que buscar alternativas para publicitarse.

Leer más: Retiran publicidad de postes de alumbrado en Los Mochis

"Es increíble como en los postes, en los semáforos hay empresas que ponen unos letreros enormes y no es de que paguen o no paguen, es que eso contamina visualmente la ciudad y se ve fea, eso no debe de ser el ingreso es mínimo si llegaran a pagar y no debe de ser, ya se las ordenó a todas las dependencias, a los que tengan camionetas y grúas y puedan quitarla, lo hagan", señaló.