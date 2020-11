No hallan qué hacer con tanto monte en la colonia Santa Alicia en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Preocupados por lo que representa, vecinos de la colonia Santa Alicia de la ciudad de Los Mochis denunciaron que ya no aguantan el montón de solares baldíos llenos de monte y las cosas deshabitadas de la zona.

Y es que aseguran que estos lugares se convirtieron en nidos de animales, pero también en guarida de vagos que provocan miedo entre los vecinos de este sector de Los Mochis.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Actividades

Manuel, vecino de este sector, dice que debido a que el gobierno municipal que encabeza Manuel Guillermo Chapman Moreno no les hace caso, mejor ya no denuncian, aunque aseguró que no pierden las esperanzas de que las autoridades hagan hago al respecto y metan en cintura a los propietarios de estos espacios.

“Dioquis denunciamos porque no hacen nada. Vivimos en una colonia marginada, en la orilla de la ciudad, no sé si es por eso que nadie nos hace caso. Es como si no formáramos parte de la ciudad de Los Mochis. Si nosotros pagamos nuestras casas, pagamos los servicios, la luz y el agua, merecemos que nos ayuden, que nos arreglen la colonia”, dijo.

Esta colonia de acuerdo a los vecinos ha sido abandonada por el gobierno de Billy Chapman. Foto: Jorge Cota/ Debate

Por último, pidió a las autoridades dar un recorrido por la colonia a fin de conocer sus necesidades.

En las orillas de esta colonia hay grandes solares enmontados, los vecinos dicen que tienen miedo cruzar por ellos, especialmente en horas de la noche pues están a oscuras, no hay lámparas. Foto: Jorge Cota/ Debate