No hay cobro por atención médica en Hospital General de Los Mochis: Loza

Los Mochis, Sinaloa.- Al entrar en vigor el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en sustitución del Seguro Popular, desde el primero de enero del año en curso, el cobro por la atención médica en el Hospital General de Los Mochis no existe, puntualizó el director del nosocomio, Sergio Loza Rivera.

Informó que mientras se establecen las reglas de operación del Insabi, la atención médica en el HG de Los Mochis continúa brindándose sin costo por indicación de la Secretaría de Salud de Sinaloa.

“No tenemos bien establecidas las reglas de operación de este nuevo programa, estamos a la espera de que nos sean permeadas a los responsables de los hospitales para conocer bien cómo se va a manejar. La indicación del secretario de Salud es que la atención debe seguir siendo otorgada sobre todo en las áreas críticas como son urgencias y tocovaloración, y también en consulta externa, no hemos parado”.

Sergio Loza Rivera, director del HG de Los Mochis. Foto: EL DEBATE

Recalcó que a través de este nuevo programa, todas las personas que no cuenten con ningún tipo de seguridad social recibirán atención médica gratuita. Lo único que deberán presentar es la CURP, el INE o RFC.

“Recordamos a la población que para ser sujeto al derecho de recibir atención sin costo por parte del Insabi no deben ser derechohabientes del IMSS, Issste, Pemex, Sedena, Semar, es decir, no deben tener ningún tipo de seguridad social. Pero si llega una urgencia a este hospital, no interesa si existe derechohabiencia o no, será atendida”.

Aclaraciones

Señaló que para cualquier duda o aclaración pueden acudir al módulo de información del nosocomio.

“Entendemos que hay mucha desinformación, dudas, y lo mejor es que se acerquen con nosotros al módulo de información y si hay una queja que levantar lo hagan para nosotros poder darle respuesta”.