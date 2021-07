No hay condiciones para regresar a las clases presenciales, consideran maestros de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que existe un incremento preocupante de casos positivos de Covid-19, es apresurado considerar que en el mes de agosto se podrá regresar a las clases presenciales, coincidieron maestros de Los Mochis.

Entrevistados sobre el anuncio que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador con relación a que se retomarán las actividades en las escuelas, los profesionales se pronunciaron en contra y pidieron a las autoridades analizar detalladamente esta intención.

Postura

“Creo que es muy apresurado decir en esto en este momento por las condiciones de salud que estamos viviendo. Si bien es cierto los maestros ya fuimos vacunados, pero dicha vacuna no nos protege contra las variantes”, sostuvo una de las maestras quien decidió omitir su nombre por miedo a represalias.

De igual forma, señaló que no sólo es el riesgo de contagio, sino que las escuelas se encuentran en mal estado, pues durante más de un año han estado inhabilitadas y la mayoría han sido vandalizadas.

Por su parte, el maestro de nivel secundaria Manuel “N” consideró que es complicado decir que ya se tiene que regresar a las aulas, pues la contingencia no sólo sigue siendo una realidad, sino que cada día se vuelve más riesgosa.

“Es complicado de momento en el sentido de que no se cumplen con ninguna de las tres; en primer lugar que el semáforo esté verde, si bien es cierto todos los maestros están vacunados y tiene que ser un regreso voluntario y no obligatorio como lo está manejando el presidente; no están las condiciones puesto que no está el semáforo en verde y el índice de contagios va al alza”, enfatizó.

Mientras tanto, el docente de nivel primaria Heriberto “N” calificó como un capricho la decisión tomada por AMLO debido a que no sólo los contagios van al alza, sino que no hay recurso para adecuar las escuelas y mantener los protocolos sanitarios.

En contra

“El semáforo en general en la mayoría de los estados no se encuentra en verde, menos en nuestro estado y las condiciones de las escuelas en la mayoría no están en condiciones ni hay recursos para que se adquieran sanitizantes, gel antibacterial y los aditamentos que se ocupan para el regreso seguro de la aulas.”

Por último, el maestro Ángel “N” señaló que el Ejecutivo federal debe de analizar muy bien esta situación pues las condiciones en las entidades son distintas y al menos en Sinaloa, por el número de contagios y la velocidad de contagio de la nueva cepa, no hay manera de volver a las aulas.

“No es la misma circunstancia en los estados, creo que deberían analizarse muy bien esos datos y las incidencias de la pandemia en el país no ha sido nada exitosa; por el contrario, deben de establecerse medidas más severas para quienes incumplan las normas sanitarias y debe apoyarse más a las gentes para que no pierdan su empleo”, abundó.

