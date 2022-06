No hay intención de dañar a Dignora Valdez: Genaro García

Los Mochis, Sinaloa.- De manera clara, el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Genaro García Castro dijo que no existe ninguna intención de hacerle daño a Dignora Valdez López.

Entrevistado sobre la resolución emitida por la Comisión de Honor y Justicia que sugiere la baja definitiva de la policía preventiva de la corporación, el funcionario aseguró que en el caso de actuó en total apego a lo que marca la Ley.

“Son situaciones que me llaman la atención que diga que teme por su vida, creo que cada quien es resonsable de sus actos, de lo que diga y lo que haga, creo que el señor presidente no puede ser responsable de lo que le pase a alguien, a nadie, cada quien es responsable. Nosotros en ningún momento hemos querido ser injustos ni nada, yo no conozco a la señora, el presidente tampoco, no tenemos elementos que nos pudiera motiviar a quererle hacer un daño ni físico ni laboral”, enfatizó.

Con respecto a lo dicho por el gobernador del estado Rubén Rocha Moya en torno a que no permitirá que se cometa una injusticia, dijo coincidir con él.

“Ni el señor gobernador ni el señor presidente pueden permitir ningún abuso al igual que todos los que tenemos una responsabilidad en la federación, estado ni municipio no debemos cometer ni permitir ningún abuso”, indicó.

Te recomendamos leer: