"No hay nada cierto que quiero ser gobernador de Sonora”: Travieso Arce

Los Mochis, Sinaloa.- Puras mentiras. El cinco veces excampeón mundial de boxeo Jorge "Travieso" Arce desmintió categóricamente el anuncio que ha circulado en redes sociales de que tenga planes de convertirse en candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para gobernador del estado de Sonora.

El excombatiente mochitense informó en entrevista telefónica con EL DEBATE desde la ciudad de Hermosillo que no es nada cierto lo que se ventila.

“Ojalá fuera cierto, imagínate yo de gobernador de Sonora (ríe), no, eso es totalmente falso, son bromas que hace la gente, yo respeto mucho eso y no me veo en la político. Es cierto, yo vengo a Hermosillo pero vengo a checar unos negocios que tengo, vengo también a ver a mi hija Michele y a ver lo de los estudios míos, quiero estudiar para abogado y eso es lo que ando viendo en estos días, nada de lo que se ha visto en las redes sociales es cierto”, comentó el exitoso deportista mochitense que tuvo una carrera de 18 años en el boxeo de paga dejando su record en 64 triunfos con ochos derrotas y dos empates con 49 nocauts a su favor.

Al “Travieso” Arce se le mira en una fotografía que circula en redes sociales acompañado de Ernesto de Lucas, presidente estatal del PRI en Sonora y de Alejandro Moreno, actual presidente nacional del tricolor, donde supuestamente el extrovertido peleador es parte integrante de las fuerzas de este partido en el vecino estado.

