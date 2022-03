No hay ni ácido fólico en el Centro de Salud Urbano de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Desde hace tiempo se reanudaron las consultas externas en el Centro de Salud Urbano de Los Mochis; sin embargo, en muchas semanas no cuentan ni con paracetamol para entregar a los pacientes.

María del Rosario, una joven de 25 años de edad vecina del fraccionamiento Nuevo Horizonte, a sus cinco meses de embarazo acudió a revisión médica; sin embargo, le recetaron vitaminas y ácido fólico, códigos que no había en la farmacia ni tiene dinero para comprarlos, pues es de escasos recursos.

Dijo que además de comprar lo que le recetaron tiene otros gastos con sus tres hijos de 5 y 4 años y un bebé de apenas 10 meses que requiere de pañales, leche y alimento.

La mochitense manifestó que han sido tres meses en los que ha ido a consulta y sale del Centro de Salud solo con la receta en su mano, es decir, no ha podido tomar lo que necesita para que su bebé se desarrolle de manera adecuada y teme por su salud.

“Yo tengo cinco meses y me tocó ir ayer (lunes) al Centro de Salud; es que me tocó el control del embarazo, llevé la receta y no me la surtieron; me dijeron que no había lo que me habían recetado. Cada mes voy al control de embarazo y desde hace tres meses es la misma, van tres meses que no me dan el ácido fólico.”

Escasez

Rosa Mejía, paciente también del Centro de Salud, comentó que de acuerdo a lo que se le dijo en farmacia, no cuentan con ciertas medicamentos, ni sulfato ferroso, vitaminas y demás fármacos.

“Mire yo vine porque según traigo gripa, medio me atendieron por la contingencia; nosotros sabemos que la atención no es la misma, pero pues vine porque no tengo para ir a un consultorio; me encargaron un medicamento y sólo me dieron uno que porque no había. Yo creo que no es justo porque venimos aquí porque no tenemos dinero para ir a otro lado y al final tenemos que comprar la medicina”, indicó.

Por último, Francisco, vecino de la zona Centro de Los Mochis, comentó que el mes pasado batallando se fue hasta el Centro de Salud para que al final no le pudieran dar su medicamento de la presión.

“Sí es de mucha ayuda el Centro de Salud, pero también hay días en los que no hay medicina y la tenemos que comprar aunque no tengamos dinero, pero ahí vemos como le hacemos.”