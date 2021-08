¡No hay obstáculos que no se puedan superar! Efrén, de El Fuerte, sale adelante pese a su incapacidad

El Fuerte, Sinaloa.- Efrén Romero es un claro ejemplo que cuando quieres salir adelante no hay obstáculos que te lo impidan.

Y es que el vecino del Ejido 2 de Abril, perteneciente al municipio de El Fuerte, a pesar de sufrir las consecuencias de la poliomielitis, no sabe qué significa rendirse, pues día a día se levanta con un solo objetivo: sobrevivir y poder llevar un sustento a su hogar, el cual está conformado por su esposa y sus sobrinos que tiene a su cargo y que los llama hijos.

El joven fortense asegura que gracias a su carácter pudo terminar la preparatoria abierta en el CBTA número 81, pero asegura que desde que recuerda siempre ha buscado la forma de mantenerse económicamente,

“Yo siempre he trabajado en los camiones, pero como 20 años estuve en la Valdez y Rosales, ahí vendía tarjetas de teléfono y me iba muy bien, con eso me podía mantener. La verdad es que siempre ha sido muy satisfactorio para mí el poder trabajar y ganar mi propio dinero. Conocí después a un muchacho de los camiones que se hizo mi amigo y comencé a trabajar como boletero en la ruta Los Mochis-San Blas”, relató.

Efrén desde hace muchos años trabaja en los camiones de pasaje. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Asimismo, añadió que a los años se le dio la oportunidad de ser “checador”, es decir, estar al pendiente de los camiones, y aunque no recibe prestaciones de ley, eso no lo desalienta para dar lo mejor de sí todos los días.

“Mi principal motor es mi familia, es mi esposa a quien quiero mucho, y mis sobrinos. Están a mi cargo porque mi hermano falleció, son como mis hijos. Yo aguanto frío y calor por ellos, para que ellos estén bien”.

Efrén es originario del Ejido 2 de Abril, El Fuerte. Su discapacidad, producto de la poliomielitis, no ha sido un obstáculo para que él salga adelante. Siempre activo, de buen ánimo y con ganas de seguir por la familia que tiene. Además, forma parte activamente de un equipo de basquetbol de la ciudad de Los Mochis desde hace varios años. Por 2 años trabajó vendiendo tarjetas de teléfono en Valdez y Rosales.

