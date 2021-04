¡No hay pretexto! Empresas que generaron utilidades tienen todo el mes de mayo para pagar

Los Mochis, Sinaloa.- Las personas morales que generaron utilidades durante el ejercicio fiscal 2020 tienen hasta el día último del mes de mayo para pagar esta prestación a los empleados que hayan laborado más de 60 días.

Gabriel Olivas Bracamontes, delegado administrativo de la Dirección del Trabajo y Previsión Social zona norte, expuso que las personas morales tuvieron que haber hecho su declaración hasta el 30 de marzo, y que a partir de ahí corren 60 días en adelante para que hagan la repartición de las utilidades a los trabajadores en tiempo y forma.

En este caso se les vence el plazo hasta el día último de mayo para dar las utilidades."

A partir del primer día hábil de junio los trabajadores tienen derecho a acudir a reclamar sus utilidades en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador si no recibieron esta prestación. Es un derecho constitucional que tienen ellos y es una obligación de la parte patronal pagarlas en tiempo y forma".

Agregó que las personas morales, o sea, las empresas, están obligadas a pagar utilidades siempre y cuando hayan generado ganancias arriba de los 300 mil pesos.

El funcionario mencionó que las utilidades no son para todos los trabajadores sino para los que hayan laborado más de 60 días en el ejercicio fiscal 2020.

Dijo que los trabajadores que tampoco tienen derecho a recibir esta prestación son los directores, administradores, gerentes y socios accionistas de las empresas.

Las empresas tienen que repartir el 10 por ciento de las ganancias que hayan recibido del año fiscal 2020 entre los trabajadores".

Olivas Bracamontes comentó que si las empresas no entregan las utilidades en tiempo y forma pueden ser acreedoras a sanciones que oscilan entre los 250 hasta las 5 mil Unidades de Medida Actualizada (UMA). En este caso, las sanciones son desde los 4 mil hasta los 400 mil pesos dependiendo la capacidad económica de la empresa.

Expuso que las empresas que generaron utilidades tienen que presentar una copia de la declaración anual 2020 ante Hacienda 2020, y ahí se sabe si hubo o no utilidades.

"Aquí no hay pretexto de que a causa de la pandemia del Covid-19 no generaron utilidades, tienen que demostrar con la copia de la declaración anual que efectivamente no hubo utilidades".