No hay reacción en adultos mayores de Choix por vacuna contra Covid-19

Choix, Sinaloa.- A pesar del temor que la ciudadanía pudo haber tenido, la campaña de vacunación contra el Covid-19 en los adultos mayores del municipio de Choix concluyó sin ninguna complicación ni reacción que pudieran prender los focos rojos, afirmó César Raúl Araujo Acosta.

El director de Salud Municipal de Choix comentó que tal como se tenía programado, el pasado fin de semana se concluyó con el padrón de beneficiarios que se tenía.

“Desconocemos si alguien tuvo reacciones secundarias, al menos en lo que estuvimos en el Teatro con las personas en vigilancia no tuvimos ningún evento. Como no hubo ningún acercamiento hacia nosotros, damos por entendido que no hubo ninguna complicación.”

En ese sentido, consideró que la campaña de vacunación contra Covid-19 en Choix fue satisfactoria, pues al día de hoy no se ha tenido el dato de alguna persona que haya presentado complicaciones posterior a la vacuna.

Fue una muy buena campaña sin ningún efecto secundario”, sostuvo.

Recordó que fue el día viernes cuando se concluyó con la vacunación, al menos, con los adultos mayores registrados en la base de datos de Bienestar.