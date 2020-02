No hay relación con el alcalde: síndico de El Carrizo

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que Francisco Leyva Alcaráz, síndico de la Villa Gustavo Díaz Ordaz, ha buscando un encuentro con el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno para buscar una solución a la demanda de los habitantes de esa zona del municipio, la realidad es que el mandatario municipal no tiene la intención de reunirse con el servidor público.

Así lo consideró el propio síndico municipal quien este viernes sostuvo una reunión con los regidores del PRI y del PAS sin saber que el alcalde estaba de gira de trabajo por algunas comunidades de El Carrizo.

¿No sabía que el alcalde andaba en El Carrizo?

Hasta aquí vine a saber, no quisiera pensar que no hay relación pero pues aquí está la respuesta. Yo le deseo del señor presidente que le vaya bien, que le vaya bien porque está de por medio el bienestar del municipio.

¿No es que usted no quiso ir a la gira del alcalde?

Claro que no es así, si no te invitan cómo vas, cómo pues, si yo me hubiera enterado claro que hubiera ido porque ahí hubiera aprovechado para platicar con él sobre lo que está pasando en El Carrizo.

¿Quiere decir que no lo ve como un gestor?

Pues, hay tantas cosas que mejor lo investigaran ustedes, estamos viendo que las cosas no están bien, no hay comunicación, el señor secretario me ha atendido muy bien pero hasta ahí.

En ese sentido, aseguró que tiene dos solicitudes de audiencia con el alcalde a fin de poder explicarle las peticiones y necesidades de los habitantes de las comunidades que conforman la sindicatura en mención, pero no ha tenido respuesta.