No hay riesgo de desabasto de agua a comunidades de Ahome, asegura Módulo de Riego Taxtes

Los Mochis, Sinaloa.- El personal técnico del Módulo de Riego Taxtes ha extremado la vigilancia en los distintos canales de riego de la región a fin de seguir garantizando que no falle el suministro de agua a las distintas comunidades rurales de Ahome ubicadas dentro de su zona de influencia, afirmó Luis Galaviz.

El presidente del organismo hidroagrícola dijo que gracias a las medidas que se están desarrollando, hasta el momento no ha fallado el suministro de agua a los poblados y eso es muy importante, ya que de ahí depende el suministro de este elemental recurso en beneficio de la población.

“Ahorita estamos al 100 en todas las comunidades, gracia a Dios, ya que las plantas de los ejidos están trabajando sin ningún problema.”

Destacó que para garantizar que no se presente ningún problema cuentan con una comunicación abierta con el personal de la Japama y no se he tenido ningún reporte de desabasto de agua en alguno de los canales que ponga el riesgo el suministro de este elemental elemento en detrimento de los pobladores de alguna comunidad rural en particular.

Insistió en que los recorridos y la labor de vigilancia que ejerce el personal técnico es determinante en este y otros programas que emprende el organismo.