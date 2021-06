Ahome, Sinaloa.- El presidente municipal de Ahome, Manuel Guillermo "Billy" Chapman Moreno, reveló tajantemente que hasta el momento no ha tenido ningún acercamiento con el alcalde electo, Gerardo Vargas Landeros, ni lo va a tener.

"No. No lo he tenido ni lo voy a tener, de ninguna manera". Dijo que todo es un proceso político y administrativo ilegal, "es muy importante revisar y leer las leyes vigentes y que disponen la vida administrativa y política de las autoridades municipales. Cuando llegue el momento correcto legal y políticamente con muchísimo gusto, es un deber y una necesidad política y administrativa rendirle cuentas al pueblo de Ahome.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Denuncian que el alcalde Billy Chapman no les cumplió a los pescadores libres

"Al pueblo de Ahome", reiteró.

Resaltó que un encuentro previo con las autoridades electas sería ilegal, por lo que esperará a que llegue el momento políticamente correcto y solo rendirá cuentas al pueblo de Ahome.

"No he tenido acercamiento con el alcalde electo, ni lo voy a tener": Billy Chapman

Síguenos en