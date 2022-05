"No le saco a la chamba": Pepe inició hace 10 años su negocio de helados en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Desde hace 10 años, José Ángel Armenta inició su negocio de helados en Los Mochis tras haber laborado en diferentes empresas en donde trabajaba más de lo que ganaba.

José Ángel estuvo trabajando por varios años para algunas empresas, pero no veía que avanzara, por lo que decidió emprender un micronegocio de bolis caseros, y a diez años de distancia de esa idea, ha logrado estar en el gusto de la gente.

El comerciante dijo que desde temprana hora sale a realizar la venta de los helados y le dedica un promedio de ocho horas al día o hasta que logre vender su producto.

Comentó que al terminar la jornada de la venta y regresar a su casa, descansa un rato y posteriormente prepara las mezclas de los diferentes sabores que hará sus helados, mismos que asegura que sus clientes los disfrutan, pues ellos lo buscan y otros más se lo van encontrando en el camino para consumir su producto.

“Dijo que, afortunadamente, con la venta de los helados logra obtener dinero para comprar lo indispensable: alimento, vestido y otros gastos, como los recibos de agua, luz, así como otros que puedan surgir”, resaltó.

Mejores ingresos

José Ángel señaló que, antes de hacerse microempresario, trabajó en una taquería y como ya había señalado, era un lugar en donde su sueldo era una miseria, pues no le alcanzaba para nada.

“En este negocio yo le dedico el tiempo que quiero, si tengo ganas de trabajar, si no me siento bien, pues no salgo y así. Para mí es un mejor trabajo, que estar como empleado en una taquería o un negocio de ese tipo, ya que trabajas ocho horas por sueldos miserables”, subrayó.

José Ángel aseguró que entre más ganas le echa, más productivo es el día, por ello recorre gran parte del sector centro de Los Mochis.

Asimismo, aseguró que esos diez años que han pasado no le ha bajado al ritmo de trabajo, pues él sabe que si no le echa ganas, las ventas serán pocas y entonces sí batallará para tener dinero y pagar sus deudas, pero sobre todo llevar el alimento diario a su familia, pues aunque sea un comerciante de helados, su familia depende de él.

“Los mejores meses para la venta de bolis o helados es marzo, abril, mayo y junio, es cuando están las mejores ventas, ya que cuando hace demasiado calor las ventas caen debido a que casi no hay gente en la calle”, enfatizó.

El comerciante dijo que contrario a lo que cualquier persona pudiera pensar, que entre más calor tendrán mejores ventas, es un error, pues entre más calor, en la calle hay menos clientes, pues la gente no sale al centro por las altas temperaturas, es por ello que en los meses buenos no baja la guardia.

“En julio, agosto y septiembre, las ventas son más bajas. En un día bueno puedo vender hasta entre 300 o 400 bolis y ya en un día malo unos 150, pero cada vez que salgo ya le calculo más o menos cuántos tengo que hacer para que no me quede producto”, subrayó.