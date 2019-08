No le tenemos miedo al gobierno: Coparmex

Los Mochis, Sinaloa.- La clausura de restaurantes y tiendas de conveniencias pueden ser consideradas como un hecho de represión por parte del gobierno municipal luego de que la Intercamaral denunciara públicamente supuestos actos de extorsión por parte del personal de Inspección y Normatividad, consideró el presidente de Coparmex.

Sin embargo, dijo, estas acciones no generan miedo, al contrario, los obliga a estrechar lazos entre las cámaras y organismos empresariales, a fin de exigir el lugar que merecen.

“Nosotros no le tenemos miedo al gobierno, lo que exigimos del gobierno es que sean derechos, que sean facilitadores y transparentes, que rindan cuentas y que no nos obstruyen, que nos dejen trabajar eso es lo que le pedimos al gobierno del presidente municipal”, asentó.

Asimismo, indicó que es arriesgado calificar como hecho de represión por la anterior denuncia; pero añadió que no descartan que pudieran realizar más acciones en contra de empresarios.

“Siento que debemos ser todavía más críticos, no nos debemos andar con medias tintas, en lo personal hemos buscado desde Coparmex decir las cosas de frente y claras, de tal manera que no haya dudas en planteamientos que quiero ser muy contundente, en las revisiones que se han seguido haciendo están fuera de toda ley porque incluso lleguen al establecimiento expiden la documentación y aun habiendo mostrado clausuran”.

En otros, señaló, ni siquiera la documentación piden y clausuran, “eso no puede ser posible y nuevamente le hacemos un llamado al presidente municipal a que ponga en orden a su gente, no podemos permitir que en lugar de hacerles un llamado de atención los felicité por su trabajo y además no se exija una disculpa”.

En cuanto al hecho específico del cierre del negocio de Luis Felipe Villegas Castañeda, el líder de los empresarios dijo que desde Coparmex, el también exgerente general de Japama tendrá todo el apoyo para que se le resuelva este problema.

“Quiero decirles que en lo personal, mi apoyo 100 por ciento a Luis Felipe como empresario y como exfuncionario que quiso hacer bien las cosas y no pudo, no lo dejaron, en Coparmex va a recibir el mayor de los apoyos para que pueda tener una mayor y rapidez la solución de su problema”, precisó.