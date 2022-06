"No me falta la chamba": José recorre las calles de Los Mochis para ganarse la vida

Los Mochis, Sinaloa.- Podría decirse que José María Ramírez Peñuelas es uno de los llamados mil oficios, debido a que desde que tenía 8 años de edad comenzó a trabajar para apoyar en la economía de su familia, pues en su casa en ese entonces era más importante llevar un poco de dinero que ir a la escuela.

Noble oficio

Don José es originario de esta ciudad de Los Mochis. Actualmente cuenta con 57 años de edad y se dedica a la venta de paletas de hielo, así como de globos, pues, según él, de alguna forma tiene que llevar dinero a su casa.

“Desde que tenía 8 años de edad, comencé a trabajar, pues mi padre en ese entonces no tenía un trabajo fijo. Éramos varios hermanos, y pues no alcanzaba el dinero para los gastos principales, como el alimento para todos”, subrayó.

José María señaló que los trabajos que ha tenido siempre han sido relacionados al comercio, ya que ese giro fue el que le enseñaron sus padres y de ahí fue agarrándole el gusto.

El comerciante dijo que va moviendo mercancía de acuerdo a la temporada, por ello es que en estos meses se ha dedicado a la venta de paletas de hielo; no obstante, las ventas son bajas, pero que aún así es lo que sabe hacer.

La situación está dura

El vecino de Los Mochis dijo que recorre muchas calles de la ciudad y que le dedica 12 horas, pues apenas así obtiene ganancias: entre más tiempo le dedica, más ganancias, ya que en un día bueno puede ganar 300 pesos, y ya un día más o menos, unos 180 pesos.

“Pero la verdad, actualmente lo que se gana es para malcomer, pues no me alcanza, sobre todo porque tenemos un pendiente de pago: la luz, desde hace un mes no tenemos energía eléctrica en casa”, enfatizó.

Agregó que actualmente de él dependen nietos, pues sus hijos ya son casados e independientes. La deuda que ahorita le preocupa es la de la luz, pues no tiene dinero para pagar el recibo.

“La deuda nos llegó arribita de tres mil pesos y pues ¿de dónde?, ya que comemos o pagamos la luz. Ya ha pasado un mes, y no hemos logrado pagarlo. Ahorita estamos dando pequeños abonos”, enfatizó.