No me preocupa visita del alcalde Chapman: síndica de Ahome

Los Mochis, Sinaloa. La asistencia del alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, y algunos regidores al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) solo es el ejercicio de su derecho en medio del conflicto que existe, declaró la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites.

Asimismo, dejó en claro que esta autodefensa que realizaron los servidores públicos no le preocupa, pues al final las pruebas y lo establecido en los mismos reglamentos de la función pública serán los que determinen si sigue habiendo violaciones en sus derechos como funcionaria o no.

Omisiones

Específicamente se refirió a la denuncia que interpuso en contra de gran parte del Ayuntamiento de Ahome (alcalde y regidores) al ratificar a Pável Castro Félix como titular del Órgano Interno de Control.

“Él (alcalde) está ejerciendo su derecho al solicitar esta audiencia, entonces, lo que sí en el artículo 41 se establece, que son facultades y obligaciones de los regidores, en su fracción Sexta y Séptima, el inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, informando al Ayuntamiento de la deficiencias que haya y los demás que le señala la ley y las disposiciones legales, esto quiere decir que ellos tienen que vigilar que las leyes se cumplan, pero se ha hecho lo contrario”, señaló.

Aseguró sentirse sumamente confiada en el proceso que se ha llevado a cabo en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, pues al final ha quedado al descubierto que se ejerce violencia política en razón de género en su contra, pero, además, que se siguen violentando sus derechos y facultades como responsable de la Sindicatura de Procuración.

“La verdad es que me siento muy tranquila, ellos (Teesin) han actuado conforme a derecho, no han actuado cargados, eso lo puedo decir, ya que yo me entrevisté en una ocasión, me dieron mi derecho de audiencia, como me lo han dado siempre junto con ellos para poder explicarles el tema y ellos siempre me han dicho que van a actuar conforme a derecho, y sus actuaciones lo han dejado claro”, abundó.

Angelina Valenzuela, síndica procuradora de Ahome. Foto: EL DEBATE

Sin preocupación

Insistió en que el alcalde puede ejercer el derecho a defenderse y nunca se le ha negado.

“Él puede ejercer su derecho, pero él ya es un tema juzgado. Este es el segundo tema de violencia política por obstrucción del cargo en el cual vienen los actores por el nuevo acto de Pável Castro Félix, yo no los obstruyo el cargo, ni tampoco violento sus facultades, creo que las tenemos bien delimitadas y eso es lo que nosotros aportamos cuando hicimos la denuncia al Tribunal, todo es conforme a derecho y la verdad es que les deseo suerte”, enfatizó.

Para entender...

Interponen nueva denuncia en el Teesin por ratificación de Pável

Hace algunos días, la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites interpuso una nueva denuncia en contra del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno y algunos regidores que ratificaron a Pável Castro como titular del Órgano Interno de Control; la funcionaria asegura que violentan sus facultades. El alcalde y ediles el pasado miércoles acudieron a una audiencia solicitada por ellos al mismo Tribunal Estatal Electoral.