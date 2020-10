No nos quedemos con el cuento de que no es responsabilidad del alcalde el manejo de Japama: Jorge López

Los Mochis, Sinaloa.- "No nos quedemos con el cuento de que no es responsabilidad de él (alcalde) el manejo de la Japama, de hecho no se mueve un solo peso en la Japama si él no lo autoriza", manifestó Jorge López Valencia.

Esto referente a los resultados preliminares de la auditoría de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome que arrojó un daño patrimonial de 91 millones de pesos.

"He estado leyendo algunas notas en algunos medios de comunicación donde el presidente municipal se siente defraudado y traicionado por sus colaboradores, quiero decirles que el principal responsable de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome es el presidente municipal, porque él es el presidente del Consejo".

El consejero de la Japama y presidente de Coparmex Los Mochis añadió:

Así que por los dos lados tiene responsabilidades, así que no le aceptamos el cuento de que se siente traicionado y que él no tiene vela en el entierro".

Expuso que se ha mencionado que a lo mejor pudiera ser el gerente general y otras personas las que pudieran tener responsabilidades en este asunto, pero que no es así, pues recalcó que el último responsable es el presidente municipal.

Así que no le toca o no le queda el tratarse de exculparse de una situación que de él es responsable al cien por ciento".

Jorge López Valencia. Foto: Cortesía

Añadió que le exigen al presidente que dé los resultados al cien por ciento de la auditoría y que una vez que se definan cuáles fueron las causas y los motivos y lo que procede, pues se empalmen las denuncias necesarias.

Pero si eso lo incluye a él, pues también tendrá que demostrar responsabilidad en estos asuntos".

López Valencia dijo también que la Japama trae un pasivo muy fuerte con Conagua, durante muchos años, y que eso ha venido afectando de alguna manera los estados financieros de la paramunicipal, y que en el mismo caso están carteras vencidas que no se han actualizado, porque la misma ley no lo permite.

"No permite cancelar facturas de cuentas que ya tiene muchos años de atraso, eso puede estar distorsionando de alguna manera los resultados de los estados financieros. Entonces esperaríamos primero a tener todos los resultados de esta auditoría, compararlos con los resultados de las otras auditorías que se han llevado a cabo tanto por la ASE como por la que se llevó en la administración de Álvaro Ruelas y hacer un comparativo que nos permita saber dónde está el meollo del problema".

Expuso que no tiene caso estar haciendo auditorías si se encuentra el problema, pero no se le pone remedio.

Qué caso tiene estar haciendo auditorías que cuestan una millonada y no se haga nada y no se controle nada. Entonces, estamos cayendo en el vicio de que hago como que hago, pero sigo sin controlar lo que debo de controlar".

Por su parte Héctor Ibarra, presidente de Canacintra y consejero de Japama, comentó que en los resultados preliminares de la auditoría a la Japama se encontraron algunos hallazgos de desvío de recursos pero muy mínimos. "Relativamente que si lo comparamos con las cuestiones administrativas no debidamente que se están implementando y que no tienen congruencia, no es tanto".

Héctor Ibarra. Foto: Cortesía

Expuso que aunque sean muy mínimas se les dará el seguimiento y ya tocará quienes trabajen para que paguen los responsables.

"Pero más que nada, lejos de desviarnos en ese punto hay que buscar los puntos administrativos y operativos que están haciendo que la paramunicipal sea muy costosa y no de los rendimientos que debe de dar, por eso es que empieza a encarecer o tener deficiencia en los servicios".

De esta manera, mencionó que lo que encontraron en su mayoría son fallas administrativas.

Destacó que lo importante en este tipo de revisión es hacer un plan de acción para subsanar las deficiencias encontradas en la paramunicipal, ya que lo que se ha visto en otras ocasiones es que solo quedan sobre el escritorio.