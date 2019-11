No obtienen cese de directora y siguen en paro en Icatsin Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de la visita del director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (Icatsin), Francisco Frías Castro, personal del plantel de Los Mochis mantiene tomadas las instalaciones.

Incluso expusieron que esto será así hasta que se destituya a la directora del plantel Los Mochis, María del Refugio Félix Sánchez.

Frías Castro señaló que la decisión de una destitución no corresponde a su persona sino a la Junta Directiva del Icatsin, por lo que se expondrá la denuncia y abogará para que sean escuchadas las voces de los trabajadores.

Diálogo

“Ya sé que no la quieren (refiriéndose a la directora) , ya oí lo que aquí están diciendo, no necesitan estar gritando, pero se tiene que tomar la decisión; como yo no nombro a los directores, la decisión no es mía. Tenemos que seguir el proceso y yo ya haré lo que diga la Junta Directiva”, señaló.

Respecto a las denuncias de que en el plantel no se había pagado la luz desde hace meses y que se había despojado de unos vehículos escolares, el director general indicó que se pagará la electricidad a la brevedad y que los vehículos regresarán al plantel.

Yo pediré a la directora la razón de la autorización de esos vehículos. Es importante que sepan que las áreas de vinculación tienen que andar en las calles”, señaló.

Asimismo, el director general de Icatsin exhortó a los maestros a reanudar las clases sin la presencia de la directora acusada. Sin embargo, el personal docente rechazó esta propuesta e indicó que no habrá clases hasta que no se destituya por completo a Refugio Félix Sánchez.

Francisco Frías Castro indicó que en el plantel se realizará una auditoría exhaustiva para ver cómo estaba funcionando realmente.

Permanece el plantón

Mientras tanto, trabajadores sindicalizados y de confianza mantienen tomadas las instalaciones del plantel.

Ernesto Ahumada Sánchez, delegado del Stase en Icatsin Los Mochis, puntualizó que el plantón permanecerá hasta obtener una respuesta favorable de las autoridades competentes y que no liberarán la institución hasta que María del Refugio Félix Sánchez sea retirada del cargo.

“Mientras no se vaya la directora, no vamos a ceder. Llega el director general de Icatsin, Francisco Frías Castro, y se calma; pero se va, pasa un mes, y vuelve el acoso. Es un círculo vicioso que no vamos a permitir. La mayoría de los trabajadores estamos en la misma postura. Queremos que la destituyan, queremos que la cambien a otro plantel, que no nos esté haciendo daño.”

Cabe señalar que el plantón en Icatsin Los Mochis inició desde el pasado lunes, pero el día de ayer se sumaron al paro laboral trabajadores de los diferentes planteles de todo el estado durante dos horas.