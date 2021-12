No permitirán descarga de camiones de OP Ecología en contenedores en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La empresa OP Ecología puede descargar sus camionetas en los contenedores instalados por el municipio para continuar con el servicio de recolección de basura pero los camiones no, declaró Feliciano García Mendoza.

Cuestionado sobre la acción de dicha empresa quien la tarde noche de ayer movió una unidad pesada de recolección hacia el centro de acopio de basura para descargarlo, el director de Servicios Públicos Municipales de Ahome dijo que eso no se puede permitir pues se desconoce qué tipo de basura pudieran estar tirando.

“Las camionetas sí porque se supone que es basura que están recogiendo pero yo no se cuántos días tienen los camiones de la basura de OP con la basura ahí adentro, ahí si no me arriesgo, nosotros como Ayuntamiento jamás le prohibimos que siguiera tirando la basura en los rellenos, eso sino”, sostuvo.

El funcionario municipal insistió en que las camionetas pueden seguir depositando su basura en este punto habilitado por el municipio pero la postura será el no permitir a los camiones.

“Las camionetas si pueden seguir viniendo, ayer tuvieron la primera descarga del camión y la segunda ya no se lo permitimos, la primera llegaron y abrieron la máquina y descargaron y no podíamos hacer nada”, destacó.