No podemos negarle a OP Ecología que tire la basura en contenedores: Director de Servicios Públicos de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El municipio de Ahome no puede ni debe impedir que la empresa OP Ecología tire la basura que está recolectando con sus camionetas en los contenedores instalados en Obregón, justo a un lado de la Biblioteca Pública Morelos en Los Mochis, declaró Feliciano García Mendoza.

El director de Servicios Públicos Municipales aclaró que el municipio en ningún momento ha coartado que la empresa cumpla con su deber de recoger la basura como lo establece su convenio por lo que dijo que la acción que emprendió este martes sin duda abona al trabajo que ya se viene haciendo.

Sin embargo, recalcó que lo ideal es que se solucionara el tema del uso del relleno sanitario para que brindara el servicio no solo con las cinco camionetas que sacó sino que todos los camiones recolectores.

"No se lo podemos impedir al final de cuentas aunque no es lo óptimo porque no estamos capacitados ahí para recibir tanta basura pero bueno, si lo tenemos que hacer, lo haremos. Yo no les puedo prohibir que vayan a dejar la basura, son camionetas y bueno, es una manera de trabajar de ellos. No sé si eso habla bien de ellos y no se cuál es el motivo", indicó.

En ese sentido, insistió en que el Ayuntamiento en ningún momento me ha negado el uso de los depósitos en este caso, del relleno sanitario explicando que es un tema entre particulares (PASA y OP) quienes deben de llegar a un acuerdo.

"Este es un tema entre particulares y el acuerdo tiene que ser entre ellos, yo no voy a autorizar un relleno porque no es mío, es de PASA quien es quien pone sus condiciones".