No preocupa a ediles del PAS en Ahome la renuncia de Carlos Valle Saracho

Los Mochis, Sinaloa.- La renuncia del regidor Carlos Roberto Valle Saracho a la coordinación de los regidores del Partido Sinaloense en el cabildo de Ahome parece no preocuparles a los ediles que conforman dicha bancada.

Entrevistados luego de que su compañero hiciera pública su decisión al denunciar que Héctor Melesio Cuen Ojeda le “sugiriera” dejar de hablar de José Luis Polo Palafox, los regidores Marysol Morales Valenzuela y Ramón Salmerón Pérez aseguran que el trabajo no se detendrá, incluso, la edil reconoció que esta determinación de su compañero la tomó por sorpresa; sin embargo, dijo estar lista para ocupar dicha responsabilidad si así lo considera el PAS.

“Nos tomó por sorpresa, sin embargo, es una decisión que respetamos, que él (Valle Saracho) ha tomado y bueno él ha manifestado su postura. Somos un activo propositivo del partido, del cabildo y en ese sentido seguirá transcurriendo nuestro trabajo; el hecho de poder ser la coordinadora o no, no es algo que en este momento me preocupe o me ocupe, puesto que nuestra lógica siempre ha sido de trabajo y de servicio”, sostuvo Morales Valenzuela.

Postura

Por su parte, Salmerón Pérez se limitó a decir que ellos seguirán trabajando como lo han hecho hasta el momento.

“Vamos a seguir indicaciones, vamos a esperar a quien nombren, vamos a seguir trabajando, llegando a la gente. Hay que seguir chambeando, haciendo equipo, trabajando como lo estamos haciendo los regidores del Partido Sinaloense; la compañera Marysol y su servidor, visitando las comunidades, las colonias, trabajando de la mano y en coordinación”.

