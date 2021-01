No puede haber excusa que valga para no cumplir con liquidación a jubilados de Japama: regidor

Los Mochis, Sinaloa.- El regidor de Ahome, Fernando Arce, comentó que no están de acuerdo en que no se paguen las liquidaciones de los trabajadores jubilados de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama).

“Desconozco si estos trabajadores ya fueron ante la Junta de Conciliación para que se obliga a pagar. No puede haber excusa que valga en este caso del patrón, aunque sea del Ayuntamiento, para que no cumpla con sus obligaciones.”

El edil añadió que esta es una alerta a tiempo para que este tipo de situaciones contractuales pueda ser analizado a profundidad.

Tanto el sindicato como el patrón, en este caso el Ayuntamiento, deben ver con seriedad que las pensiones se pueden volver un elemento verdaderamente que vuelve insostenible las arcas de cualquier municipio o cualquier dependencia.

No estamos de acuerdo en que no se paguen las liquidaciones porque son derechos ganados. Habría que ver por qué no se ha pagado”.