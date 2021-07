No quiero trabajo para mí, pero sí para mis hijos o nietos: indígenas de Ahome apuestan a empleo con GPO

Los Mochis, Sinaloa. Serán las nuevas generaciones de indígenas las beneficiadas con la creación de empleo durante el proceso de construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo, y es a lo que le apuestan los mayores de la comunidad de Carricito, enclavado en el municipio de Ahome.

“Ya no quiero trabajo para mí, pero sí para mis hijos o mis nietos, porque son ellos los que se podrán beneficiar del proyecto, porque la pesca artesanal no les da ya ni para comer”, dijo Marcelino Bacasegua Ibáñez, quien es pescador “a remo” porque no tienen motor para su panga, como ocurre con la mayoría de los pescadores indígenas.

Los indígenas de Carricito, pero que viven en la concentración Lázaro Cárdenas desde hace unos 42 años porque allí fueron reubicados para dotarles de servicios públicos básicos, tienen cifradas sus esperanzas en la planta de fertilizantes de GPO para que haya oportunidades de empleo para sus descendientes.

La mayoría de los pescadores indígenas se dedican a la captura de jaiba y otras especies, pero lo hacen a fuerza de pulmón, afirma José Ángel Montaño Elenes.

Sus embarcaciones son rudimentarias y no cuentan con motores, lo cual dificulta aún más su ya de por si precaria situación. Pescan para sobrevivir. Las capturas apenas les alcanzan para mal alimentarse. No se benefician comercialmente de esta actividad. Los ingresos escasean porque su limitado equipamiento no les permite capturas más allá de lo mínimamente necesario para llevar algo de comer a sus casas y vender lo poco que pescan.

Carricito, de donde salieron un día para concentrarse en Lázaro Cárdenas, comunidad en formación en aquellos tiempos, durante el gobierno de Alfonso G. Calderón en Sinaloa y de Óscar

Aguilar Pereira como alcalde de Ahome, está a unos cinco kilómetros y medio, aproximadamente. Esa distancia la recorren a pie o en bicicleta, ocasionalmente en auto o camioneta por un camino por demás escabroso.

Iglesia en ruinas en el antiguo pueblo de Carricito se encuentra enclavado en el municipio de Ahome. Foto: Cortesía

Los ejidatarios van a su antiguo pueblo a cuidar lo poco que tienen. Allá están sus tierras ejidales. Unos cuantos, alrededor de 60, trabajan entre dos a dos hectáreas y media mediante el programa Sembrando Vida.

Cada mes el gobierno les deposita alrededor de 4 mil 500 pesos por estar inscritos en este proyecto, que consiste en la reproducción de plantas endémicas de la región para luego replantar en la misma zona para su posterior aprovechamiento.

En realidad, la tarea es complicada. No tienen agua, no hay canales de riego, mucho menos sistemas de irrigación tecnificada. El agua la sacan de un pozo, una noria, como le llaman ellos, y acarrear el vital recurso cada quien a sus parcelas se torna cansado. Es una tarea difícil y agotadora.

Es por eso que han perdido toda esperanza de que sus descendientes se dediquen a la agricultura en una zona por demás árida, donde sólo crecen huizaches y matorrales, palo colorado y una que otra especie maderable.

De la pesca artesanal mejor ni hablar, porque es poco atractiva y escasamente rentable para las nuevas generaciones. Por eso el proyecto de la planta de fertilizantes es la última esperanza para la mayoría de ellos.

Domingo Bacasegua Elenes, oriundo de Carricito, como sus ancestros, ve una luz al final del túnel para sus hijos y nietos. Tiene esperanza de que puedan tener empleo “y una mejor vida” con la GPO, como le llaman a la empresa que invertirá inicialmente 1250 millones de dólares en la planta de fertilizantes.

Hay convenios de colaboración entre Gas y Petroquímica de Occidente y las comunidades tradicionales cercanas al proyecto para, una vez que se realice la consulta ordenada por un juez federal y que se pretende llevar a cabo entre la población indígena cercana al sitio donde se construirá, se arranquen las obras que darán empleo a más de 2 mil 500 personas, y que primordialmente contratará a hombres y mujeres de las comunidades cercanas.

Lucino Aguiluz Pava, quien también está inscrito en el padrón de Sembrando Vida, señala que este programa del gobierno de López Obrador ha significado la oportunidad de tener un ingreso mensual que le ayuda a sobrellevar la difícil situación que enfrentan las comunidades originarias, y de la cual no escapa su familia.

También tiene cifrada sus esperanzas en la planta de fertilizantes. Considera que es impostergable la construcción de un proyecto que vendrá a impulsar el crecimiento económico de la región y, sobre todo, porque por primera ocasión una empresa ha tomado en cuenta a los pueblos indígenas.

Recuerda que desde que llegó, GPO estableció contacto con las comunidades originales cercanas al sitio donde se construirá la planta de fertilizantes. Ha hecho eco de las necesidades más apremiantes de la comunidad y ha acercado los servicios de salud y la atención médica a los pobladores.

Don Napa, como lo conocen en su pueblo, se muestra optimista por el futuro que les depara a las nuevas generaciones. Considera que la planta de fertilizantes abre, por primera vez, oportunidades de empleo y un mejor porvenir para las nuevas generaciones. Expuso que están preparados para participar en la consulta si ésta se realiza.

Es una oportunidad que no podemos desperdiciar, porque es la esperanza de que la vida en los pueblos indígenas pueda mejorar, afirmó por su parte Marcelino Bacasegua Ibáñez, quien tiene la ilusión de un mejor porvenir para la familia indígena, olvidada en el tiempo y alejada del desarrollo social y del progreso económico.

