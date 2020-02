No recibo pago desde que salí de la administración: Membrila

Los Mochis, Sinaloa.- “No, no he recibido ningún solo pago después de haber salido de la administración”, afirmó David Membrila Cisneros luego de haber sido señalado como uno de los exfuncionarios que siguen siendo beneficiados con el erario.

El exdirector de Comunicación Social del Ayuntamiento de Ahome aclaró que lo único que recibió fue el finiquito y eso sucedió hace apenas algunos días.

Dijo que la información publicada debe ser un error de los encargados de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento o, en todo caso, del área de Recursos Humanos, por lo que apela que sea corregido a la brevedad.

Respuesta

Cabe mencionar que el señalado aparece en la relación de pagos del municipio correspondiente al segundo semestre del 2019 publicado en la plataforma de transparencia del municipio, aun cuando salió de la función pública en junio del año pasado.

Ante esto, el exfuncionario solicitó información al municipio a través de la plataforma de Acceso a la Información, con el objetivo de clarificar el señalamiento que se hacía en su contra, y resultó que, efectivamente, no recibía ningún recurso desde que fue dado de baja.

“Recibí un finiquito que no había cobrado, por eso estaba ahí (en Tesorería). Después de que vi el tema fui a Transparencia a solicitar información que se comentó; pedí los estados de cuenta, recibos; pedí el sueldo, así como el número de cuenta en el que se manifiesta el pago y no existe nada”, indicó.

En defensa

En ese sentido, dijo que en todo caso si se estuviera dando ese acto de corrupción, él sería el primero en denunciarlo, pues al final sería su nombre el que estarían manchando.

“Vamos a pensar lo peor. Si se estuviera sacando ese recurso por alguna circunstancia u otro funcionario, pues el más afectado sería yo, por eso quería conocer si ese dinero estaba saliendo a mi nombre, cosa que no es cierto, y hasta el momento no existe la expedición de pago a nadie”, mencionó.

Asimismo, el exfuncionario se dijo sorprendido de que sea solamente él y Estrada Orozco quienes salieron a la luz pública, cuando, agregó, existen otros exfuncionarios que también están en la lista.

“A mí me parece raro porque no aparecen otros funcionarios que renunciaron antes que yo, y aparecen en la lista y no se mencionen, y no pido que los mencionen, simplemente es la alusión hacia mi persona.”

Por último, comentó que desde el momento en que supo que aparecía en esa lista de pagos, pidió al área de Recursos Humanos que su nombre fuera borrado, pero hasta la tarde de ayer su nombre seguía en el documento que es público en el apartado de transparencia del portal oficial del Ayuntamiento de Ahome.

El exfuncionario se presentó ayer en las instalaciones de EL DEBATE para aclarar acusación en su contra.

Para entender...

Exfuncionarios siguen en nómina

Hasta el 31 de diciembre del 2019, David Eloy Membrila Cisneros y Andrés Estrada Orozco, exdirector de Comunicación Social y exsecretario del Ayuntamiento de Ahome, respectivamente, aparecen en la nómina del Ayuntamiento de Ahome.

Según la página municipal www.ahome.gob.mx en la ventana de transparencia/artículo 95 obligaciones comunes/consultar fracción VI relativa a remuneración bruta y neta, los exfuncionarios percibieron sueldo. El documento corresponde al segundo semestre del 2019 cuando ambos dejaron la administración público en los primeros 5 meses del año.