No recogen la basura en el ejido Plan de Guadalupe, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Los vecinos del ejido Plan de Guadalupe del municipio de Ahome se quejaron de que hace tres semanas no pasa el carro recolector de la basura.

“Tenemos tres semanas que no vienen a recoger la basura. En Bachomobampo, que está más adelante, también pasa, y aquí nomás no. Las autoridades no nos han dicho nada ni el comisario ni comisariada”, dijo Rosa Imelda Zapién.

Expuso que con PASA no tenían este problema, pues ya estaban pasando hasta dos veces a la semana.

Ante esto, muchas familias han tenido que quemar la basura, pero que ya se acumuló bastante como para no atreverse a prenderle fuego.

Lo bueno. El ejido cuenta con algunas áreas para practicar deporte, algo que resulta benéfico para los habitantes de este lugar. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

Llamado

Los vecinos de este ejido piden a las autoridades que les digan si va a pasar el carro recolector de OP Ecología, si no, para buscar donde tirarla.

Aunque ahora dicen que aplican multa si los cachan tirando la basura, entonces qué hacemos”, se cuestionó la vecina.

”Queremos que nos digan por qué dejaron de prestar el servicio al ejido.”

Lo peor. La carretera que conduce a este comunidad está intransitable por las lluvias. Los vecinos piden que la embalastren. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

Otro de los problemas de los que se quejaron los habitantes de este ejido es de la baja presión en el agua potable, aunque mencionaron que cuando llueve la presión se normaliza.

Cuando llueve está el chorro normal, a ver si cuando deje de llover sigue el mismo problema, porque es normal que no tengamos agua y que el recibo llegue puntualito.”

Añadieron que también la carretera que conduce a este ejido está en pésimas condiciones por las lluvias. De tal manera que el acceso se convierte intransitable y dificulta el traslado, ya que en estas condiciones el camión de pasaje no presta el servicio.