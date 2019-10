No se había trabajado en Degollado e Hidalgo en Los Mochis: Obras Públicas

Los Mochis, Sinaloa.- El subsecretario de Obras Públicas en Sinaloa, Cuauhtémoc Rosales Inzunza, señaló que en ese cruce entre las calles Santos Degollado e Hidalgo no se había trabajado anteriormente ya que Tránsito Municipal se lo impidió al momento de querer trabajar

Los trabajos de introducción de tubería y pozo de visita no se habían realizado en las calles Santos Degollados e Hidalgo ya que Tránsito Municipal impidió que estos se realizaran debido a que se estaba trabajando en los cruces de Hidalgo e Ignacio Allende por lo que fue el pasado martes cuando estos se reactivaron y culminarán dentro de aproximadamente diez días, informó el Subsecretario de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, Cuautémoc Rosales Inzunza.

"Nosotros queremos concluir esta obra ya, nunca se había hecho el trabajo, pero en un inicio se rompió el pavimento y tránsito dijo que 'aquí no me trabajes' , se quitó el concreto que se había sacado y se tiró un espesor delgado para abrir el tráfico. No se está duplicando el costo, ahí no se había hecho la Obra.", mencionó.

Señaló que en los trabajos se conectará el colector nuevo (Allende e Hidalgo) con el viejo (Degollado e Hidalgo) en donde el tramo de construcción será de 10 a 12 metros.

Trabajos que se realizan en el cruce de Degollado e Hidalgo. Foto: EL DEBATE

"Ahorita se están abriendo de 10 a 12 metros aproximadamente que se va a conectar el colector nuevo con el viejo que está en ese crucero que está en ese crucero de Santos Degollado y ahorita ya es prácticamente para conectar los dos cruceros".

Asimismo, Rosales Inzunza informó que Obras Públicas del municipio no estaba informado de esto debido a que los trabajos son en coordinación con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome y son estos quienes supervisan y coordinan labores con los constructores.

"Nosotros estamos coordinando con la Junta de Agua Potable, con Cinsen, esos trabajos les corresponden a la Japama, y son ellos los que nos supervisa al contratista y la ejecución de la obra, esa obra ya es la parte final de conectar los dos colectores. No se está duplicando el costo, ahí no se había hecho la Obra", concluyó.