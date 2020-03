No se han cancelado vuelos en el aeropuerto de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A días de haberse instalado el módulo de información, detección y prevención del coronavirus en el Aeropuerto Internacional de Los Mochis, no se ha detectado ningún caso sospechoso ni tampoco se ha cancelado ningún vuelo.

Así lo confirmó Asela Barboza Rivera, administradora de la central aérea, quien aseguró que hasta el momento el resultado de este operativo sanitario ha sido satisfactorio, brindando al día de hoy el servicio sin complicaciones ni cambios.

“Actualmente tenemos personal de la Jurisdicción Sanitaria en nuestro aeropuerto, el cual está haciendo encuestas a nuestros pasajeros y en caso de determinar un caso sospecho en base a la encuesta, tenemos un área asignada para la revisión y a partir de ahí efectuarían el protocolo a seguir”, señaló.

En ese sentido, recalcó que hasta el momento no se ha detectado ningún caso sospechoso, por lo que la operatividad continúa igual.

“Hasta el momento no tenemos ningún caso sospechoso, se han hecho las entrevistas tanto a los pasajeros que vienen de conexión y al momento no hemos tenido ningún caso sospechoso. La operación del aeropuerto es normal y hasta el momento no tenemos más datos del tema, pero estamos atentos a lo que suceda”, dijo.