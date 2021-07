No se han detectado choferes de camiones sin cubrebocas en Los Mochis: Gabriel Vargas

Los Mochis, Sinaloa.- Después de que el 1 de julio, la Delegación de Vialidad y Transportes de la zona norte de Sinaloa en conjunto con la Atusum implementaron el calcado en los camiones urbanos tanto por el interior como por el exterior en los que se invita a los usuarios a reportar al chofer si no usa cubrebocas, no habido sanciones al respecto porque no se ha reportado ni detectado a choferes sin cubrebocas, informó Gabriel Vargas.

“Los choferes han acatado el llamado porque hasta el momento no tengo ningún reporte de ningún inspector o de alguien de la alianza que se haya quejado por la falta del uso de cubrebocas. Creo yo que nos han entendido y esto no es más con el afán de subir la guardia ahorita que estamos en fase roja de la pandemia.”

El delegado de Vialidad y Transportes de la zona norte añadió que en el calcado que se puso en los camiones vienen los teléfonos 6688129404 de Vialidad y 8120930 de la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum), a los cuales la ciudadanía puede reportar a los choferes que no traigan cubrebocas o que en el camión haya personas que no porten el cubrebocas.

Hizo el llamado a los choferes del servicio público urbano para que no bajen la guardia.

Al respecto, choferes del transporte urbano han tenido que negar el servicio a usuarios que han intentado subir sin cubrebocas. Les piden que se lo pongan antes de abordar el camión, y en caso de no traerlo se les prohíbe subir a la unidad.

