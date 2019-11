No se le ha notificado al municipio de Ahome sobre denuncia

Los Mochis, Sinaloa.- El pasado miércoles, contribuyentes interpusieron una denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa en contra de tres áreas municipales por fraude y lo que resulte; sin embargo, hasta este viernes, el área Jurídica del Ayuntamiento de Ahome no había sido notificada sobre este proceso emprendido.

Así lo confirmó Jonathan Gutiérrez Palomares, responsable del área en mención, quien precisó que lo único de lo que tiene conocimiento es de la cuestión mediática sobre el tema.

“Del procedimiento no tengo conocimiento. Únicamente sé de lo mediático que se ha visto sobre la queja que ha realizado la persona, pero legalmente, por la vía administrativa, aún no me llega ninguna notificación”, señaló.

Antecedente

Cabe recordar que esta denuncia se hace luego de que a dos ciudadanos les fueran extendidos requerimientos de pago con probabilidad de embargo por la supuesta deuda del predial de tres propiedades correspondientes desde el 2014 a la fecha, pagos que se comprobaron haberse hecho en tiempo y forma; pero, además, se le confirmó a un contribuyente la expedición de un recibo de pago del predial falso por parte de la Tesorería Municipal a cargo de Ana Ayala por concepto de predial de este ejercicio fiscal.

Cuestionado en específico sobre el proceso en el que se encuentra la validación de tal recibo que fue calificado como falso por el funcionario Fredy Portillo, dijo que se está validando al igual que con el resto de los recibos que los contribuyentes presentarán para aclarar sus pagos requeridos.

“Se están validando los documentos con los que ellos se apersonaron ante la Dirección de Ingresos. Nosotros no podemos determinar eso, ya sería alguna autoridad en este caso judicial o la misma Procuraduría dependiendo donde se ejerza la acción, el responsable de pedir esta verificación de la veracidad del recibo está a cargo de quien proceda con la acción si en este caso es el contribuyente pues se validará a petición”.

Otras demandas

Sin precisar datos, el funcionario municipal aceptó que al igual que esta denuncia en contra del municipio existen otras.

“No tengo conocimiento por el momento de esta última denuncia, te digo, es la única que tenemos hasta el momento, pero hay otras pero de las comunes, en este caso cuando están inconformes a las multas de prediales o de tránsito son las que hay, pero de otro tipo de acciones no tengo conocimiento. Estas denuncias son ante el Tribunal Administrativo y juzgados en este caso civiles o federal dependiendo la acción”, puntualizó.

Para entender..

Contribuyente del predial denuncia al municipio

Fue el pasado miércoles cuando los abogados de los contribuyentes que denunciaron que se les dieron recibos de pago del predial falsos interpusieron una denuncia en contra del municipio ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

Se trata de la Tesorería Municipal, a cargo de Ana Ayala; la dirección de Ingresos, a cargo de Sergio Leyva, y la dirección de Cobranza, que está bajo el mando de Onisa Juárez.

De acuerdo a los contribuyentes, las autoridades han ejercido violencia en su contra al requerirles pagos ya cubiertos.