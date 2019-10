'No se puede recetar ni atender vía Whatsapp'

Los Mochis, Sinaloa.- Sonriente por haber ganado su galardón como Médico del Año por el Colegio de Médicos Generales y Familiares de Los Mochis, la médica general Noemí Alicia Machado Barreras otorgó una entrevista para EL DEBATE en la que lamentó que hoy en día los pacientes se automediquen y autoreceten usando como base el internet o las redes sociales como el Whatsapp.

¿Cómo ha cambiado la medicina en el paso de los años?

Ha cambiado mucho la medicina en el paso de los años, hay muchas personas que al día de hoy las quieren resolver por Google, por internet, por Whatsapp y esto no es posible. Hay que hacer la revisión directa al paciente aunque a veces las personas se enojan porque no los recetas por un medio electrónico o por Whatsapp, esto no es posible, hay que hacer una revisión directamente.

¿Cómo afecta esto en la medicina?

Afecta mucho porque al revisar al paciente podemos descartar otras patologías que por teléfono no se puede hacer. Revisarse a través del internet puede traer consigo graves consecuencias a la salud, ya que no estás siendo revisado por un médico al momento.

¿Cómo nació para usted el ser médico?

Esta profesión se me ha hecho desde muy pequeña una profesión muy noble, altruista, por el bien de ayudar al ser humano. Desde pequeña tuve la inquietud de ser médica y gracias a Dios se me dio esa oportunidad, y aquí estamos, por el bien de la necesidad hay que estar cercanos siempre a la población.

¿Cómo se siente por ser Médico del Año?

Es una gran distinción, se me ha otorgado en base a todas las actividades que se han realizado y que he hecho por el bien de la sociedad ahomense, y son muchos los requisitos para esto: hacer muchas gestiones, marchas, gestiones con el Ayuntamiento, gestiones con directores de universidades, oficios, juntas, conseguir medicamento, todo esto es para un bien común.

Realmente todos los médicos debemos aportar nuestra semillita para devolverle la salud, a veces no está en nuestras manos resolverle el 100%, pero hacemos todo para que el paciente recobre su salud

¿Cuál es la recomendación para los nuevos médicos?

Que estudien, que se preparen, que tengan el don del servicio y que estén al pendiente de la sociedad.

EL PERFIL

Nombre: Noemí Alicia Machado Barreras.

Fecha de nacimiento: 16 de septiembre de 1965.

Lugar: Culiacán.

Profesión: Médica general.