No seremos tapadera de nadie ni lavandería de gastos corruptos: Covarrubias

Los Mochis, Sinaloa.- Exhibiendo a los gobiernos anteriores de sus fallas y demostrando cómo el grupo parlamentario de Morena ha combatido la corrupción fue como la diputada local por el quinto distrito, Cecilia Covarrubias, rindió su primer informe de actividades parlamentarias la tarde de ayer en la ciudad de Los Mochis.

En su informe, la diputada destacó que en los primeros tres meses y luego de una reducción del salario en un 40 % se logró ahorrar una cantidad de 10.5 millones de pesos que fueron donados para la construcción de viviendas de los damnificados de la depresión tropical 19-E en el mes de septiembre del año pasado.

«En los primeros cuatro meses gastamos el total todo el Congreso 2 millones 600 mil pesos, en el mismo periodo el Congreso anterior gastó 23 millones 450 mil pesos, con esto queda claro que la postura de la ciudadanía era la correcta, que el abuso y el derroche estaban latentes y que sólo con el 10 % de que lo antes ganaban, un Congreso puede salir dignamente avante con todas las operaciones y con salarios nuestros que son para la representación de ustedes», señaló.

Reasignación de recursos

Asimismo, Covarrubias González señaló que se modificó el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 y se logró etiquetar recursos económicos a beneficio de los trabajadores del sector salud, profesores de la sección 27 y 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), viudas de policías (pensiones), personas desplazadas por la violencia, poblaciones indígenas y marginadas, protección del medio ambiente, universidades públicas, movimientos a favor de la vida digna de los animales, así como para otras reasignaciones públicas.

«Esta labor de la reasignación del estado es el momento más interesante de lo que lleva esta legislatura, lo fue porque la resistencias del Poder Ejecutivo y de sus aliados promovieron un linchamiento mediático y político en contra de la fracción parlamentaria de Morena y en contra de nuestra coordinadora de grupo, la diputada Graciela Domínguez Nava».

Rechazo a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017

De igual forma, Cecilia Covarrubias señaló que en el congreso el grupo parlamentario de Morena no será tapadera de nadie ni tampoco lavandería de los procesos administrativos más desaseados y de un gasto desordenado corrupto de los recursos públicos.

«Por eso les rechazamos los informes de las cuentas públicas del gobernador, de los alcaldes y de los diputados en el ejercicio 2017, la ley se cumple o no se cumple. El grupo parlamentario de Morena exige total y absoluto respeto a la ley y cuando se trata de cuidar el buen uso y correcta aplicación de los recursos públicos no hay margen de negociación, no hay acuerdo y haremos valer las atribuciones de la constitución y ley para que estos propósitos se cumplen porque es la única herramienta que tenemos para combatir las viejas prácticas de corrupción y el tráfico de influencias».

Compromiso con la comunidad LGBTTTIQ

Asimismo, la diputada local señaló que se mantiene un compromiso con todos los sinaloenses para que se reconozcan sus derechos así como el cumplimiento de sus garantías institucionales de igualdad.

«En el grupo parlamentario de Morena lucharemos hasta que todas las y los sinaloenses tengan el reconocimiento de sus derechos, respetamos con total sinceridad aquellos que se oponen al ejercicio pleno de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ y desde aquí les digo que no les asiste la razón y desde aquí les reiteramos a la comunidad y a todos los sinaloenses que será inquebrantable nuestra convicción y compromiso con la vigencia y cumplimiento cabal de sus garantías institucionales de igualdad».

Un Congreso «público»

En su último punto, la diputada externó que hoy en día el Congreso se ha convertido en un lugar público en el que cualquier ciudadano puede hacer uso de él, por lo que pueden ver todo lo que hace un diputado en sus sesiones plenarias.

«Las instalaciones del Congreso ya no son un búnker, sino la casa del pueblo. No hemos sacado una reforma o ley que no haya pasado por una sesión pública, a eso le llamamos parlamento abierto. El Congreso ya no es oficialía de partes del gobernador, asumimos todas las atribuciones que la Constitución nos confiere, legislamos de cara a la sociedad y para su beneficio, exigimos rendición de cuentas porque para eso nos votaron».

Para finalizar su informe, la diputada se refirió a la planta de fertilizantes que se busca poner en marcha el próximo año en Topolobampo a la cual dijo que su postura es estar comprometida con la ecología, los pueblos indígenas, con el desarrollo económico y en trabajar en pro de la producción alimentaria. «Pero en un lugar donde menos se haga daño, levanto mi voz y junto con todos por lo que luchan por la causa, digo: ‘Aquí no’».

Política

No se incrementarán ni habrá nuevos impuestos: senadora

A fin de beneficiar a los mexicanos y siguiendo el compromiso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en México no se incrementarán ni habrá nuevos impuestos, señaló la senadora de la República, Rosa Imelda Castro Castro.

«Nada de eso va a pasar, mañana (hoy) mandan el paquete económico en donde no va a haber incremento a la deuda pública, no va a haber incremento de impuestos ni nuevos impuestos», señaló.

Agregó que con la aprobación de los nuevos requerimientos jurídicos legislativos habrá más casos procesados como el de Rosario Robles.

«Se tienen que investigar (los actos de corrupción) y a los que en su momento se vieron involucrados se deben procesar, pero eso no afecta en nada a las instituciones ni a los que hoy las representan».