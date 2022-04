"No tengo facultades para atender la queja": Romanillo, secretario de Seguridad en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- “Turnar el caso a la Comisión de Honor y Justicia fue por dar seguimiento legal al caso, nunca fue intención exponerlas, por lo que garantizo que ninguna de las mujeres policías que pudieran estar involucradas corre ningún riesgo”, expuso el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de Ahome, Julio César Romanillo Montoya.

Señaló que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia garantiza no solo a las mujeres policías, sino a todo el personal administrativo que trabaja en la corporación, seguridad y tranquilidad laboral, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Secretaría de la Mujer en el estado y en el municipio, dijo, se ha encargado de capacitar al personal en esta materia.

“Desde el momento en que yo llegué a este cargo, mis instrucciones han sido precisas y directas: aquella persona que le falte al respeto a una mujer, de manera inmediata será turnado a la Comisión de Honor y Justicia”, agregó.

Sin facultades legales

En este sentido, aclaró que un servidor público única y exclusivamente puede hacer lo que la ley ordena; por lo que, si dentro de una ley señalada el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana tiene la facultad de iniciar un procedimiento administrativo por las quejas de hostigamiento laboral y acoso sexual, investigar y resolver, entonces él estaría facultado para hacerlo, pero si no lo señala tal cual, entonces no. “De esa manera estoy totalmente impedido y es por eso el espíritu de la creación de la Comisión de Honor y Justicia, es precisamente ese órgano interno donde todas las corporaciones policiacas deben resolver y no le queda al mando hacerlo”, reafirmó.

Romanillo Montoya reveló que el documento presentado por la agente Dignora Valdez López llegó a su oficina el día 24 de enero de 2022 a las 11:44 horas. De manera inmediata se estudió y analizó jurídicamente, pero dado el horario de trabajo de las oficinas de la Comisión de Honor y Justicia, fue hasta el día siguiente que se turnó a esta instancia.

Asimismo, aclaró que la queja fue presentada solo por Dignora Valdez y no por varias agentes, y pese a hacer señalamientos directos, no detalla la situación de la que se queja y quién fue la víctima, por lo que se debe realizar una investigación para comprobar la veracidad de la queja y solo la Comisión de Honor y Justicia puede hacerlo.

Alcaldía de Ahome

Por su parte, el presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, resaltó a este medio que tiene plena confianza en la capacidad y forma de actuar del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio, por lo que garantiza un trato legal y justo al caso.

Asimismo, resaltó el convenio firmado para garantizar cero tolerancia a la discriminación, hostigamiento y acoso contra las mujeres.

“Está firmado y ratificado todos los días con mi comportamiento personal y con la obligación y exigencia de todos los servidores públicos de esta administración”.