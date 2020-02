No trabajaré, haré paro: Tatiana Clouthier

Los Mochis, Sinaloa.- “No trabajaré, haré paro”, manifestó la diputada federal Tatiana Clouthier, para comentar que apoya el movimiento de las mujeres del día 9 de marzo.

“Me parece que todos los movimientos que tienen que ver con que las mujeres nos podamos hacer visibles a la sociedad son buenos. Hay que apoyarlos, aunque existan detrás de esos algunas circunstancias que busquen otros mecanismos o que estén pegadas a otros movimientos”, dijo.

La diputada federal de Morena añadió que es mujer y está del lado de las mujeres, pero que eso no niega que hay manos oscuras atrás de algunos movimientos.

“Pero eso no quiere decir que no tengamos que apoyarnos como mujeres”, expuso.

Consideró que la manera de apoyar el movimiento es parando las actividades.

“Para que nos vean los que no nos han querido ver, y por otro lado, aquellas mujeres que no han valorado lo que le aportan a la vida aprendan a valorarse con esta medida, porque no es nomás con los hombres, tiene que ver con nosotros también”.

La legisladora expuso que hay molestia en muchas mujeres ante la violencia que se vive en el país, pero que lo que observa es que hay falta de focalización, pues dijo que Nuevo León es el estado de la República con mayor feminicidios, y no ha visto que le exijan al gobernador.

“Creo que se ha vuelto el centro de la República, Palacio Nacional el lugar de las concurrencias para poder reclamar, en lugar de focalizarse. Yo acabo de oír que hubo una balacera en Culiacán, si hubo una balacera en Culiacán, qué le tengo que reclamar a Andrés Manuel. Tendríamos que estarle reclamando a Quirino, que estarle reclamando al alcalde de Culiacán. Entonces yo creo que tenemos que ser generosos y realmente atender lo que es”.

Comentó que no se le puede pegar a la piñata central porque esta no es el centro de las decisiones de este país.

“Tenemos tres poderes, el Poder Judicial, las fiscalías tienen que atender de manera muy clara todo el tema de los feminicidios, tienen que cambiar y tener gente preparada ahí para atender a la gente, la mayoría de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia lo demandan y lo reclaman y hasta el tercer o el cuarto resulta que les hacen caso, entonces dónde falla, donde reportan, no es un asunto presidencial”.

Gubernatura

Cuestionada si aspira a contender por la candidatura a la gubernatura de Sinaloa, Tatiana Clouthier manifestó:

“Yo vivo en Monterrey el tiempo que tengo de haber dejado Sinaloa, es mucho en el buen sentido de la palabra, vengo esporádicamente. Aquí tenemos a Imelda (Imelda Castro) y me encantaría ver a una mujer como ella en la gubernatura”, dijo. Pero dejó en claro que su partido es el que decide,. “La ley es la ley y la ley manda”.