Noemí no puede reincorporarse al ciclo escolar desde su casa en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Noemí juega con un columpio debajo de un frondoso árbol de mango afuera de su hogar mientras aprovecha para leer uno de sus libros de texto. Sabe que ayer iniciaron las clases desde casa, pero desconoce cómo tener acceso a la asesoría educativa, y para su abuela es difícil explicarle.

La pequeña niña vive en la colonia Siglo XXI, de Los Mochis, uno de los sectores más vulnerables del municipio, y estudia el tercer grado en la Escuela Primaria vespertina General Lázaro Cárdenas, ubicada en la colonia Morelos, hasta donde se traslada diariamente caminando de la mano de su abuela y tutora.

Necesidades

Noemí es huérfana de madre, pero vive con su papá y su abuela, además de otros familiares. En total son 7 en familia, de los cuales tres trabajan: su tío es ayudante de albañil, mientras que su papá y su abuela se dedican a la chatarra.

No hay un sueldo, explica su abuela, Luz María Camacho Obeso, puesto que en un día pueden reunir 50 pesos entre los dos, al otro un poco más, pero otros días, como los de cuarentena, no logran reunir ni siquiera para un kilo de tortillas.

“Escuché que los niños iban a tomar clases en línea, pero no tenemos computadora. En mi casa no sabemos lo que es el internet y no creo que los vecinos tengan. Apenas contamos con una televisión que hace unos años nos regaló el gobierno y un celular que usamos como teléfono familiar, pero solo sirve para hacer y recibir llamadas. Si las clases fueran por televisión está bien, pero tenemos que trabajar muy duro para juntar lo del recibo de luz, porque la van a cortar”, explica la abuela de Noemí.

Estudio. Noemí refuerza la lectura desde su casa. En Ahome son alrededor de 98 mil alumnos de un total de 524 escuelas del nivel básico los que debieron iniciar con el programa de “Aprende en casa”. Foto: EL DEBATE

Dificultades

Con un marcado esfuerzo, Luz María Camacho trata de abrir lo ojos para observar a su nieta mientras intenta seguir estudiando. Una mancha blanca cubre gran parte de sus córneas y asegura que solo alcanza a ver un poco con el ojo derecho.

“Se me subieron las artritis a la cabeza y me dañó las córneas, yo necesito trasplante de córneas. Lamentablemente es un caso difícil y sin seguro social, ni nada, pues no puedo soñar con esa cirugía. Lo que tenía era seguro popular, pero ya no existe.”

Con una sonrisa nerviosa asegura que Noemí son sus ojos y pese a su corta edad sabe guiarla para cruzar caminando el bulevar Macario Gaxiola cuando la lleva a la escuela.

“No sé si ella me lleva a mí o yo a ella, pero nos acompañamos hasta llegar a su escuela. Cuando llegamos al bulevar ella me dice si vienen carros o no para saber si puedo cruzar. Cuando su papá alcanza a llevarla en el triciclo y me toca ir sola por ella no me queda más que agudizar el oído y encomendarme a Dios para llegar a recogerla a la hora de su salida.”

Luz María Camacho Obeso conoce las limitaciones de su nieta, pero asegura que seguirá trabajando muy duro para lograr que Noemí alcance el mayor grado escolar posible.

“Muchos niños que tienen la manera de seguir con las clases lo van a aprovechar, pero la mía lamentablemente no tenemos esos recursos. No tenemos para darle eso a la niña. Tenemos una televisión que nos regaló el gobierno, pero tendríamos que enviar evidencias de sus estudios y no sabemos cómo, sería solo como ver televisión.”

Pese a sus problemas de salud, Luz María sigue siendo el pilar de su hogar y agradece al director de la primaria de su nieta el apoyo que le brinda para que ella siga estudiando.

“Desde que nos levantamos lo primero que pensamos es en qué vamos a comer, pero gracias a Dios la escuela no le falta a la niña, ella sigue estudiando. El director nos ayuda mucho, pero ahora no hay clases y en casa no hay cómo hacerle”, agrega.

Si alguien quiere apoyar a la familia de Luz María y la pequeña Noemí, ellas viven por la calle Gustavo Cañedo Avilés en la colonia Siglo XXI, de Los Mochis. También pueden comunicarse al teléfono 6682087893.

