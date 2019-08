"Nos gusta que nos vengan a ver para platicar"

Los Mochis, Sinaloa.- Llegó al asilo Santa Rosa cuando apenas tenía 52 años de edad. Hoy lleva 29 años viviendo en este lugar que ella considera como una hermosa hacienda.

La señora Hilaria Lerma Hernández, conocida como Yayita, fue de las primeras personas que entró al asilo cuando se fundó en los años 90.

Ubicado en la carretera Los Mochis-Campo 35, entre medio de altos y frondosos árboles y en una tranquilidad donde solo se escucha el canto de las aves, este lugar a lo largo de los años ha albergado grandes historias de personas con un enorme corazón ávido de compañía.

“Cuando yo llegué al asilo, estaba el director Abelardo Armendáriz. De todos los que llegamos nada más quedamos dos. Éramos 75 personas las que llegamos cuando se fundó aquí, no pasaba de ese número”, comenta.

Muy contenta y arregladita para iniciar el festejo del Día del Abuelo, menciona en forma de broma que ella es la dueña del asilo, por ser de las primeras en llegar ahí.

Como dice la directora, soy la dueña del asilo. Ah malayón que fuera la dueña del asilo”, dice entre risas.

Yayita es sin duda el alma del asilo, ahí todos la quieren, y es que su gran simpatía contagia y hace reír hasta a la persona más recia que se acerque a ella.

“De todo tenemos aquí, gracias a Dios no nos falta nada. Hay terapistas. Yo tengo cuatro años en terapia. Yo estaba toda jorobada, toda adolorida, y ahorita derechita. Yo me siento joven a pesar de que tengo 80 y tantos años. Nomás porque no camino; si yo caminara, apoyara a hacer todo aquí”.

Compañía

A Yayita le hace bien la compañía de la gente, disfruta charlar y contar su historia de vida con su estilo muy peculiar, que solo basta escucharla para darse cuenta del gran ser humano que es.

Nos gusta que nos vengan a ver al asilo para platicar”.

La señora Hilaria es originaria de Ramón Corona, Durango, pero en 1966 su hermano Raúl la trajo a vivir a Sinaloa.

“Yo quería conocer Sinaloa y me vine a Sinaloa. Me gustó, hay mucho trabajo en Sinaloa. Yo trabajaba de criada en las casas ricas. Fui trabajadora del campo. Cuando llegué a Sinaloa tenía 28 años.

Enviudó en el año de 1982. Su padre, Alberto Lerma, y su hermano, Raúl, murieron en el asilo.

Me gusta el lugar, como decía mi papi: parece una hacienda. Él por eso estaba aquí, porque dice que parecía una hacienda de allá de mi tierra.”

EL PERFIL

Nombre: Hilaria Lerma Hernández

Edad: 81 años

Lugar de origen: Ramón Corona, Durango.

Tiempo en el asilo: 29 años.