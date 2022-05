Nostálgico concierto ofrece Dulce a mochitense

Los Mochis, Sinaloa.- Con un popurrí de los grandes éxito Como Dama, enfundada en exquisito vestido color violeta luciendo espectacular arribó Dulce, la cantante, al escenario del Teatro Ingenio de Los Mochis, y con su enorme voz dió la bienvenida a su concierto para recordar, con el tema Cuál de los dos y Pájaro herido, del compositor Rafael Pérez Botija haciendo revivir la década de los años 80 con sus canciones.

Luego se dirigió a su público para agradecerles su presencia y se mostró gustosa de estar aquí en este bonito teatro, dijo. Algunas personas del público le recordaron su presencia en la ciudad en 1984.

Y luego de su gira con Las GranDiosas, manifestó que tenía el compromiso de venir aquí hace dos años, pero por causa de la pandemia, ahora se pudo concretar. Enseguida prosiguió su concierto lleno de nostalgia para celebrar estar aquí.

Luego sonaron las notas de Amor en silencio, a cargo de los 6 músicos que la acompañan y su coro, y los teléfonos en mano de los cientos de personas captando el mejor momento del magnífico concierto, pese a lo algo cansado de su voz. Le siguió Cara a cara, haciendo del tema una gran interpretación. Fui demasiado fácil fue otra de las canciones con las que Dulce estuvo coreada y muy aplaudida por el público. Luego recordó uno de los grandes éxitos que grabó con Camilo Sexto, Perdóname y Jamás, que compartió por ser parte de la historia de muchos de los ahí presentes. No hace falta, que le grabó su gran amigo Manuel Mijares fue otra del repertorio en el que incluyó también Por orgullo me perdí. La gran cantante se salió de su repertorio para cantarle al amor con la interpretación de algunos boleros como Cuando ya no me quieras, Usted, Sin ti. No podía faltar Heridas, uno de sus grandes éxitos, Lobo, Tu muñeca, Déjame volver contigo haciendo gala de su calidad vocal, ganándose la ovación del público de pie para rendirle tributo a su grandiosa voz.

La cantante se despidió del escenario, y ante la petición de otra, otra, Dulce regresó para complacer a sus seguidores Aún lo amo, de Álvaro Torres, después de dos horas de espectáculo con una de las mejores voces femeninas de la época quien cerró su concierto con Déjame volver contigo en versión cumbia.