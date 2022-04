Notarios del norte de Sinaloa estarán trabajando este domingo durante consulta de revocación de mandato

Los Mochis, Sinaloa.- Los notarios del norte de Sinaloa estarán trabajando este domingo, ya que se llevará a cabo la consulta ciudadana de la revocación de mandato.

Jesús Ernesto Zazueta, presidente del Colegio de Notarios del Norte de Sinaloa, dijo que estarán al pendiente por si se les solicita.

¿Estarán trabajando los notarios el domingo por la revocación de mandato?

Sí, van a estar todos trabajando, hay algunos que solicitan dispensa, la ley así lo prevé, pero la gran mayoría del notariado del norte de Sinaloa van a estar trabajando, pendientes de sus oficinas.

¿Cuántos notarios estarán trabajando ese día?

En todo el norte de Sinaloa, alrededor de 23 notarios en Ahome, El Fuerte y Choix.

¿La ley contempla que estén ustedes laborando ese día?

El artículo 40 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que es la nueva ley, que es la que está aplicando para este domingo, nos dice que el procedimiento se llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos de las leyes electorales vigentes, y dentro de las leyes vigentes, como siempre, el notariado mexicano participa en las jornadas electorales; está pendiente al gozar de fe pública, las leyes y los tribunales electorales le otorgan al actuar del notario la validez y la certeza jurídica necesaria para cualquier procedimiento posterior que se lleve a cabo.

¿Y en qué casos pudieran estar interviniendo el día de la consulta ciudadana?

Generalmente en los procesos electorales normales, este es un proceso de revocación, nuevo, pero se va a desarrollar de acuerdo a los lineamientos de siempre en cuanto a su procedimiento, no en cuanto a sus resultados porcentuales porque eso ya la ley lo contempla diferente y nosotros no nos metemos en ese aspecto. Es, me imagino, que a la instalación de las casillas, que se instalen a tiempo, que estén todas las personas que son nombradas para fungir en las casillas, que no haya desmanes. No es que nosotros vayamos a sofocar algún desmán, sino que simplemente somos observadores legales, gozamos de fe pública. Lo plasmamos en un documento y ese documento hace prueba plena de lo que nosotros estamos viendo.

Entonces, ¿estarán para dar fe de cómo se lleva a cabo el ejercicio democrático?

Si así nos lo solicitan los particulares o un instituto político, nosotros actuaremos. Los notarios solamente actúan a petición de parte, que es el principio de rogación.

¿Qué opina de la revocación de mandato?

Yo creo que si fue autorizada por el Congreso, tenemos que acatarla. Es un procedimiento nuevo, vamos a ver cómo resulta. Yo creo que cualquier ejercicio democrático es bueno para la vida política del país. Además, es un proceso histórico.

El perfil

Nombre: Jesús Ernesto Zazueta Ibarra

Estudios: Licenciatura en Derecho por Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México y Posgrado de la UNAM

Cargo: Pdte. del Colegio de Notarios Públicos del Norte de Sinaloa

Trayectoria: Lleva 7 años como notario y trabajando en notarías alrededor de 27 años. Fue director jurídico del Ayto. de Ahome en el periodo de Federico Careaga