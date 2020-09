Notificadores despedidos de la comuna claman justicia

Los Mochis, Sinaloa.- Un grupo de 14 notificadores-ejecutores del Ayuntamiento de Ahome claman por que se les indemnice conforme a la ley, ya que desde el inicio de esta administración municipal fueron despedidos injustamente y a la fecha no han logrado que se les regrese su trabajo ni su liquidación, a la que por justicia tienen derecho como trabajadores.

Ante este redacción, Ernesto López Armenta, con 15 años de servicio, y Leandro Quintero Ortiz, con 13 años de servicio, clamaron que el caso se resuelva en definitiva porque esta situación los ha colocado en una situación muy difícil ante sus familias.

Piden que ya se resuelva el caso conforme a derecho porque ya transcurrieron dos años de que se interpusieron las demandas y a la fecha no se han resuelto ni ven que tengan avances importantes.

No sabemos qué está pasando porque el Tribunal de Conciliación de Arbitraje Municipal ya debería haber emitido un fallo.

Señaló que como resultado desconocen en qué etapa se encuentra su procedimiento y tienen la sospecha de que todo el procedimiento legal se encuentre estancado por esta instancia municipal.

Reveló que el desespero que enfrentan es que en su mayoría ya son personas de edad y, por consiguiente, en todo este tiempo no han logrado encontrar una fuente de trabajo que les permita lograr un ingreso que les permita la manutención de sus familias.

Lo que hacían

Explicaron que la función que realizaban como notificadores era la de atender la cartera de ciudadanos que no estaban al corriente con sus pagos del predial urbano y con base a su actuación el municipio lograba una mejor captación de recursos, por lo que consideran que no se les debió haber despedido y, muchos menos, que a dos años de distancia todavía no se les indemnice conforme a lo marca la ley.

Derechos humanos

Leandro Quintero manifestó que toda esta situación les hace sospechar que el caso lo mantengan paralizado a propósito por el encargado de este tribunal, Manuel de Jesús Ruiz Corrales, ya que de otra forma no se explican que ya hayan pasado casi dos años y no se tenga ningún avance, en tanto que ellos como trabajadores afectados enfrentan mil y un problema para cubrir las necesidades básicas de sus familias porque, por su avanzada edad, no les dan trabajo y menos con esta situación provocada por la pandemia del covid-19, porque los ven como personas vulnerables.

