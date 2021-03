Noveno lugar de Billy Chapman en las candidaturas pluris es para protegerlo: Lucio Tarín

Los Mochis, Sinaloa.- El hecho de que pongan a Billy Chapman en el noveno lugar de las candidaturas pluris a diputados federales por Morena, es para tratar de protegerlo, de arroparlo y darle manto de impunidad, manifestó Lucio Tarín.

El morenista mochitense expresó que Morena va a perder el distrito federal 2, así como la presidencia municipal de Ahome y le va a restar mucha fuerza a Rubén Rocha Moya como candidato a gobernador de Sinaloa.

"Cada voto en contra de Morena o que no se lo entreguen a Morena es la posibilidad de que la oposición gane en el Congreso, y ese trabajo se va a dar gracias a las ocurrencias y a los intereses que tiene Mario Delgado e Ignacio Mier, porque flaco favor le están haciendo a nuestro presidente, lo están poniendo en manos de una oposición que quiere crucificar a nuestro presidente".

Añadió que la candidatura de la tesorera con licencia, Anaya Ayala, es una mentada de ma... para la militancia morenista.

"Es algo que nos humilla, nos siguen humillando, nos siguen subestimando. No tiene nada que la identifique con la cuarta transformación, a excepción de que es trabajadora de Billy Chapman, y la quiere poner".

Destacó que estas candidaturas son impositivas y hechas de manera arbitraria.

"Y vamos a responder, y la respuesta que vamos a dar es brazos caídos, no voto hasta que no modifiquen. Sí el voto a nuestro candidato a gobernador, no el voto a las candidaturas en Ahome que nos impusieron".

Lucio Tarín mencionó que la militancia en Ahome se reunirá para analizar seriamente que van a hacer al respecto, pero que no se van a quedar con los brazos cruzados y que esta lucha va a seguir por dignidad.