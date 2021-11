Nubia Ramos: "Ahora no nada más van a pedir auditorías para mí, sino que yo también voy a empezar a actuar de manera legal"

El Fuerte, Sinaloa.- Después de que el actual gobierno del municipio de El Fuerte ha mencionado en diversas ocasiones que Nubia Ramos Carbajal dejó 500 en las cuentas del Ayuntamiento, la exalcaldesa salió a defenderse.

"Que quieran hacer pedazos mi carrera política, claro que nunca lo voy a permitir, y cada vez que salga algo voy a salir a defenderme, y ahora no nada más van a pedir auditorías para mí, sino que ahora yo también voy a empezar a actuar de manera legal, porque hay una ley de servidores públicos", dijo.

Nubia Ramos Carbajal mandó decir a los actuales funcionarios de El Fuerte que tengan mucho cuidado con lo que dicen sin pruebas porque pueden ser hasta inhabilitados de sus funciones.

"Así que tengan mucho cuidado los funcionarios, porque ellos sí pueden ser inhabilitados. Están ejerciendo y siguen ejerciendo violencia política de género y no saben que pueden ser inhabilitados por eso. Tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen, argumentando bien, porque también las demandas de mi parte van a iniciar, creo que ya he tolerado bastante".

Expuso que fue un gobierno prudente, tolerante, respetuoso y que jamás mandó amenazar a alguien o reprimir a nadie.

"Pero no voy a permitir que quieran ensuciar mi carrera política porque eso no se vale, porque a mí me ha costado. Yo no soy una política de circunstancias, a mí no me puso la circunstancia en el puesto donde he estado, me han puesto los votos".

La exalcaldesa comentó que siempre le ha gustado dar la cara y aclarar dudas, por lo que mencionó que respecto a la suma estratosférica que menciona el actual gobierno que ella dejó de 170 millones de pesos, expresó que les dejó aproximadamente 39.5 millones de pesos, por lo que no pueden decir que dejó solo 500 pesos.

"Nosotros, como consta en estados financieros, porque a mí me gusta hablar con los pelos de la burra en la mano, concluimos con 40 millones de pesos, sumados son 25 millones de pesos de la deuda histórica del municipio, que ustedes saben que de casi 82 la bajamos a 25, más 15 de nuestra administración, que 9 millones corresponde a proveedores y 6 millones de quincenas que no alcanzamos a pagar por los recortes presupuestales".

Añadió que algunos empleados se quedaron sin pago el 15 y a algunos les pagaron una quincena el día último y a otros les pagaron la quincena el día 15 de octubre. "No nos alcanzó para finiquito, no nos alcanzó para aguinaldo ni para autoliquidaciones, me hubiera gustado que hubiera alcanzado para mucho más pero lamentablemente no alcanzó".

Añadió que el presupuesto de egresos del 2021 culmina el 31 de diciembre, y que en su administración no hicieron un presupuesto mensual sino anual, y que queda presupuestado para pagar esos 25 millones de pesos que van a recibir entre noviembre y diciembre esta administración nueva de participaciones federales en gasto corriente.

"Y 10 millones de pesos de Fortamun, lo que es el Fortalecimiento para Seguridad Pública, de ahí pagar el salario para policías y tránsito y todo lo que tenga que ver con el tema de Seguridad Pública, y 4.5 millones de pesos de ahorros de nuestra administración, que el estado no los regresó y que muchas veces le solicitamos para atacar el problema con Comisión Federal, lamentablemente pues nunca tuvimos respuesta".

De tal manera, dijo que sumando 25 millones de participaciones, más 10 de Fortamun y 4.5 del ahorro, suman aproximadamente 39.5 millones de pesos. "Así que no pueden decir que le dejamos nomás 500 pesos en las cuentas".

Respecto a la deuda de la Junta de Agua potable, comentó que se está hablando de aproximadamente 13 millones de pesos los que manejan, pero que esos recibos que no se registraron en la deuda pública fue porque no cumplen con el tema jurídico o con el tema contable.

"Entonces, el área de Tesorería evaluó esos recibos y no cumplían con los requisitos para registrarlos en deuda, pero la administración que está en funciones ahorita si lo considera lo puede registrar, nada más que tengan cuidado porque eso puede repercutir en una observación de la auditoría".

La exfuncionaria agregó: "Dijeron que no habíamos pagado el recibo del mes de septiembre del Ayuntamiento a la Comisión Federal de Electricidad, aquí les traigo una copia de la transferencia de donde se hizo el depósito por un millón 484 mil pesos, y el mes de octubre yo creo que les acaba de llegar la factura para pagarse en noviembre, está presupuestado para que se pague en el mes de noviembre la facturación de octubre".